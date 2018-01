– Alvorlig svikt i Unge Høyre

Innenriks

Av: John Trygve Tollefsen, Sofie Prestegård og Bjørn S. Kristiansen

Unge Høyre har mottatt varsel om stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise. Onsdag trakk 29-åringen seg som leder i Høyres ungdomsorganisasjon.

Det skal også ha kommet varsler om Riise før han ble valgt til leder av Unge Høyre i 2014, og et av varslene betegnes som alvorlig, ifølge Aftenposten, som først meldte om saken torsdag.

Overfor Dagsavisen beklager nåværende generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner, at sakene ikke er fulgt bedre opp.

– Disse sakene avslører en alvorlig svikt i hvordan Unge Høyre har håndtert slike saker. Jeg beklager at de ikke ble fulgt bedre opp. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at dette ikke skal skje igjen og oppfordrer alle som mener de ikke fått god nok oppfølging til å ta kontakt med meg. Unge Høyre skal være et trygt sted å være, skriver Sanner i en e-post.

«Full tillit»

Leder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud, uttrykker full tillit til sin stortingsrepresentant. Dette på tross av at hun ikke selv har snakket med Riise, eller vet hvorfor han trakk seg som Unge Høyre-leder.

– Jeg ble kjent med at han trakk seg i går, utover det er jeg ikke kjent med saken. Jeg oppfatter Kristian som en veldig seriøs og rolig ung mann, og har full tillit til ham.

– Er ikke det at han trekker seg et tegn på at dette er alvorlige saker?

– I hvert fall slik at han synes han vil gå litt før tida selv. Utover det vet jeg ikke noe. Jeg ser på ham som en ærlig og gjennomskikkelig ung mann.

– For dårlig dømmekraft

Riise trakk seg som Unge Høyre-leder via sin Facebook-side onsdag kveld. Her hevder han at det ikke foreligger varsler.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler, og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med dette.

Den nå avgåtte ungdomslederen knytter beslutningen om å gå av til Metoo-kampanjen.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd, skriver han.

Dagsavisen har forsøkt å få tak i Riise.

Mottok aldri varsler

Riises forgjenger som Unge Høyre-leder, Paul Joakim Sandøy, har ikke besvart Dagsavisens henvendelser. Henrik Asheim, som var leder av organisasjonen fra 2008 til 2012, sier han ikke har mottatt varsler.

– Jeg mottok aldri noen varsler de fire årene jeg var Unge Høyre-leder. I ettertid har jeg tenkt at det kanskje ikke bare var bra.

Han mener Metoo-bevegelsen har bidratt til at alle har blitt mer bevisst på annen grenseoverskridende oppførsel.

– Men jeg kan ikke si at jeg hørte om, eller så noe som var ugreit den gangen. Jeg tror ikke vi hadde en ukultur i Unge Høyre, sier Asheim.