Wessel-Aas i advokatfirmaet Lund & Co representerer Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammar, som står bak teaterforestillingen «Ways of Seeing».

– De har ingen personlig glede av at mistanken mot henne utvides. Men alt som gjør at man kommer nærmere en endelig oppklaring av saken, er en lettelse for dem, sier Wessel-Aas.

Basert på tekniske og taktiske bevis har PST endret Laila Anita Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt for alle hendelser knyttet til familiens hus.

Wessel-Aas forteller at han har hatt kontakt med sine klienter etter at PST gikk ut med opplysningene i dag.

– De er lenge blitt koblet til saken av Bertheussen selv, men har aldri formelt vært mistenkt for forholdene. Saken mot dem er henlagt, men de opplever at en del miljøer fremdeles holder muligheten åpen for at det er de som har gjort det. De håper derfor at saken får en endelig oppklaring så raskt som mulig.

Har sendt klage

Hans klienter ble siktet for å ha krenket privatlivets fred ved å bruke bilder av justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans samboer Laila Anita Bertheussens bolig, uten deres samtykke. Oslo politidistrikt henla saken og uttalte:

– Vi har forståelse for fornærmedes opplevelse av å ha blitt krenket, men etter en samlet vurdering av saken egner den seg neppe for straffesporet.

Før helgen sendte Wessel-Aas en klage der kunstnerne krever en erstatning på minst 50.000 kroner hver etter at de ble siktet av politiet.

Klagen er rettet mot Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter.

Advokaten klager på påtalemyndigheten og politiets opptreden i forbindelse med etterforskningen av saken mot Black Box-teateret og klager dem inn for flere mulige brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

– Prosessen sett i helhet innebar krenkelse av uskyldspresumsjonen og ytringsfriheten, sa Wessel-Aas til NTB torsdag kveld.