Alliansen og SIAN får likevel ikke delta på Arendalsuka

Onsdag truet partisekretær Kjersti Stenseng i Ap med boikott av Arendalsuka etter at rådet i forrige uke ga Alliansen og SIAN klarsignal til å delta.

Torsdag har rådet avholdt et nytt møte og har snudd om organisasjonenes deltakelse på politikkuka i Arendal, opplyser ordfører Robert C. Nordli (Ap) i en pressemelding til Agderposten. Der heter det at:

«Organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel, kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement».

Trist

I meldingen beskrives dette som årsaken til at tillatelsen til Alliansen og SIAN trekkes tilbake.

Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen beskriver utestengelsen som «trist for demokratiet».

– Dette er triste greier. Trist for demokratiet, trist for ytringsfriheten. Trist for Norge, sier han til NTB.

Han sier videre at han er svært skuffet over at Arbeiderpartiet «skal få diktere hvem som ikke skal få være med» og at Norge nå er «overtatt av politisk korrekthet som skal kjøres inn». (NTB)