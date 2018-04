– Alle som vil skal kunne bli taxisjåfører

Innenriks

Av Stian Fyen, ANB

Bør alle som vil få bli drosjesjåfører? Det skal Høyre ta stilling til på sitt landsmøte til helgen. Partiet må bestemme seg for om de vil si ja eller nei til en formulering fra et utvalg ledet av stortingspolitiker Peter Christian Frølich, som sier at partiet vil «omstrukturere og deregulere drosjenæringen, herunder å fjerne løyvekravet i tråd med ESAs påpekninger».

– I realiteten betyr det at alle som oppfyller visse kriterier, blant annet god vandel, skal kunne få løyve. I dag er løyvene eksklusive gjennom antallsbegrensningen. Hvis den blir fjernet vil det i realiteten si at vi opphever løyvesystemet, ser Frølich til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tap-tap-tap

Det vil blant annet innebære at plattformtjenesten Uber, som trakk seg fra det norske markedet tidligere i år, kan komme tilbake.

– Uber er en av aktørene som er aktuelle, men jeg tror minst like mye på andre bedre og lokale løsninger i Norge. Det er ikke til å legge skjul på at drosjesystemet i Norge i dag ikke er bra for sjåførene, ikke er bra for kundene, ikke for samfunnet og ikke for miljøet. Det har blitt en tap-tap-tap situasjon som har gitt oss Europas, og kanskje verdens dyreste drosjemarked, sier Frølich.

Han peker også på at EFTAs overvåkingsorgan ESA har gitt Norge refs for ikke å sikre like konkurransevilkår i drosjenæringen.

– Dårligere og dyrere

Forbundsleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, er sterk motstander av forslaget. Han mener at å fjerne antallsbegrensningen for løyver vil føre til dårligere arbeidsforhold for drosjesjåfører og høyere pris for kundene.

– De prøvde å slippe markedet fri i Oslo i 1998 med flere sentraler og flere løyver. Resultatet ble et dårligere produkt. Hvis du kun jobber i 20 minutter i timen, skal du likevel ha betalt for hele timen. Med færre løyver får du jobbe i 40 minutter hver time, og kan da ha 30 prosent lavere priser, sier Trevland.

Han sier formuleringen ligner veldig på det samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen allerede har varslet skal sendes på høring snart.

– Vi mener vi må ha en strukturert og god næring, der det er mulig å leve av jobben. Overetablering i markedet er det allerede i Oslo i dag. Resultatet er et dårligere produkt for kunden, sier Trevland.

Både Venstre og Frp har allerede vedtatt at de ønsker å liberalisere drosjemarkedet.

Kollektivtrafikk

I Oslo og de andre store byene er det et ganske annerledes drosjemarked enn på norske bygder, der drosjer er en sentral del av kollektivtilbudet, for eksempel gjennom å kjøre folk til skolen eller helsetjenester. Frølich mener kommunene fortsatt vil kunne bruke drosjer som en del av kollektivtilbudet selv om regjeringen ønsker et frislipp.

– Jeg tror ikke vi skal være for raske med å si at delingsøkonomien ikke hører til i distriktene. Snarere tvert imot, det er i distriktene man trenger det sårest. Det er bare å spørre alle som har opplevd all piratkjøringen i distriktene, sier han. (ANB)

