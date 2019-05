Alle skoleelever i Rana kommune sendes hjem etter trussel om skoleskyting

Saken oppdateres.

– På grunn av vag og uavklart trussel mot skoler i Rana velger kommunen å avslutte skoledagen på samtlige skoler og sender alle elevene hjem, heter det på kommunens nettside.

Torsdag ettermiddag fikk politiet melding fra Kripos om at det skal ha blitt skrevet en melding på Wikipedia som kan tolkes som en trussel om skoleskyting.

– Det vi har fått vite, er at det er noen som har redigert i en artikkel på Wikipedia. Her har det blitt redigert i en melding i en artikkel om skoleskyting og skrevet at «lista vil øke i løpet av dagen», sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til Rana Blad.

Tar ressurser

Det er ikke spesifisert hvor denne trusselen er rettet, men det er sannsynlig at den er sendt fra nettverket til en ungdomsskole på Mo, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet etterforsker saken for å finne vedkommende som skrev inn trusselen, og de valgte fredag å være til stede ved flere skoler i Rana kommune.

Operasjonslederen er klar på at slike trusler medfører mye ekstraarbeid og tar ressurser.

– Det er trist at folk gjør dette. Det medfører tiltak som vi må sette i verk, og ressursbruk som kunne blitt brukt på annet arbeid, sier Pettersen.

Flere trusler

De oppfordrer personer som har opplysninger om trusselen, om å ta kontakt.

Dette er ikke den første trusselen mot skoler i Rana de siste årene.

I januar 2016 ble alle videregående skoler i Rana evakuert etter trusler fremsatt på appen Jodel. Også skoler i Mosjøen ble evakuert. Kripos ble koblet inn i saken, og det ble raskt avdekket at to 16 år gamle gutter hadde fremsatt truslene.