Av: Tori Aarseth og Ola Tømmerås

I vår gikk en av tidenes største arbeidsrettssaker for Oslo tingrett. 24 selvstendig næringsdrivende miljøarbeidere hos Norges største omsorgsselskap Stendi (tidligere Aleris) saksøkte selskapet med krav om å bli ansett som fast ansatte, og krav om etterbetaling av lønn, overtidstillegg, feriepenger og pensjon.

Dommen som kom i slutten av august ble betegnet som nedslående av saksøkerne. Elleve ble klassifisert som arbeidstakere, men fikk langt mindre erstatningsbeløp enn påstått. Flere av saksøkerne ble av retten vurdert til å være reelt selvstendig næringsdrivende, og flere fikk ikke behandlet spørsmålet om hvorvidt de var arbeidstakere fordi de uansett ikke hadde krav på erstatning etter rettens beregningsmetode.

Fagforbundet opplyser om at et flertall av saksøkerne vil anke. FriFagbevegelse har snakket med ni som bekrefter at de er med på anken.

Stendi opplyser til FriFagbevegelse at de ikke kan kommentere anken nærmere før de vet hvem og hvor mange av saksøkerne som anker.

– Vi registrerer forøvrig at leder i Fagforbundet, Mette Nord, benytter anledningen til å komme med påstander som dommen i Oslo tingrett har tilbakevist og som heller ikke har rot i virkeligheten, skriver pressekontakt Marte Snoen i Stendi i en e-post til FriFagbevegelse.

Har troa på et annet utfall

Mats Rolfsen er en av saksøkerne som ble klassifisert som arbeidstaker. Men retten kom likevel til at han ikke hadde krav på etterbetaling, kun en oppreisning på 10.000 kroner.

– Jeg føler ikke at vi ble hørt i tingretten. Det var ikke noen klar dom, sier Rolfsen til FriFagbevegelse.

Han har bestemt seg for å være med på en anke.

– Saken har blitt ganske mye større enn bare meg. Jeg vil at folk skal slippe å jobbe under sånne forhold som vi gjorde i Aleris.

– Har du personlig noe å vinne på å anke, eller anker du av prinsipielle årsaker?

– Det har vært veldig belastende å stå i det. Men jeg føler ikke at dommen er rettferdig, så vi har ikke noe annet valg enn å brette opp ermene og kjempe videre. Jeg har troa på et annet utfall i neste runde, sier Rolfsen.

Henger dårlig sammen

Catalin Ailenei ble også vurdert som arbeidstaker av retten, og fikk oppreisning for usaklig oppsigelse på 50.000 kroner, men vil likevel anke dommen.

– Dommerne har ikke sett hvordan situasjonen vår egentlig var. Jeg tror ikke det er normalt å miste jobb på dagen slik jeg gjorde. Jeg prøvde å få jobben tilbake, men lederne ga meg ikke svar. Det var dårlig gjort, sier Ailenei til FriFagbevegelse.

Han synes også at dommen henger dårlig sammen.

– De har gitt meg rett i at jeg skulle vært fast ansatt, men ikke rett til kveldstillegg, nattillegg og så videre. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig.

– Kan ikke bli stående

Kim Pilgaard er en av saksøkerne som ble ansett å være reelt selvstendig næringsdrivende, og vil anke.

– Sånn som jeg tolker dommen er det nå fritt frem for alle å bruke konsulenter. Hvis man bare holder et kurs og underviser folk i hva det vil si å være selvstendig næringsdrivende, så er de opplyst og informert. Da faller de utenfor arbeidsmiljøloven, ifølge dommeren.

Pilgaard sikter til at for flere av saksøkerne som ble vurdert som konsulenter og ikke arbeidstakere, er dommen til dels begrunnet med at de selv var godt informert om hva det ville si å være selvstendig næringsdrivende-

– Det synes jeg er ganske ødeleggende for den norske modellen. Det kan ikke være sånn at det bare er folk som er uopplyste som er dekket av arbeidsmiljølovens vern. Dommen kan ikke bli stående, sier Pilgaard.

Kim Pilgaard vil anke dommen. Foto: Ida Karine Gullvik

Også saksøkerne Aous Mecheri, Ann Tove Moseng, og fire til som ikke står fram med navn har bekreftet til FriFagbevegelse at de anker.

– Vi er stolte av våre medlemmer

Fagforbundet vil altså finansiere anken, som de har gjort med saken hittil.

– Vi kan ikke leve med at dommen i Stendi-saka blir stående. Vi finner oss ikke i de hårreisende arbeidsforholdene som våre medlemmer har hatt. De har jobbet opptil åtte og et halvt døgn i strekk, med bare ti timers hvile. Rovdriften på omsorgsarbeiderne har ført til at pasientene og brukerne, som har problemer knyttet til rus og psykiatri, ikke har fått den omsorgen de skulle hatt, sier leder Mette Nord i Fagforbundet i en pressemelding.

Fagforbundet mener alle de 24 saksøkerne i realiteten er arbeidstakere, som dermed skal være omfattet av vernet i arbeidsmiljølova. Foreløpig er det ikke klart hvor mange av de 24 som anker, men ifølge Fagforbundet skal det være et klart flertall.

– Vi er stolte av våre medlemmer som vil føre kampen videre i lagmannsretten. Fagforbundet står fullt og helt bak dem. Vi vil fortsette denne kampen til vi har vunnet, sier Mette Nord.

Mette Nord er leder i Fagforbundet. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

David mot Goliat

Advokat Kjetil Edvarsen er allerede i gang med ankesaken i søksmålene mot omsorgsgiganten Stendi.

– Hva er mulig å oppnå i en ankesak?

– For det første vil vi ha rydda opp i arbeidstakerbegrepet, sier advokaten som har representert de 24 saksøkerne.

Nettopp hvor langt en arbeidsgiver kan gå i å definere arbeidere som selvstendig næringsdrivende uten rettigheter, var hovedspørsmålet i tingretten. Kun 11 av de 24 saksøkerne fikk delvis medhold i at de skulle vært å anse som fast ansatte.

– Dernest må det få konsekvenser at loven brytes, sier Edvardsen og viser til at eneste konsekvens for de som fikk fullt medhold i tingretten, var redefinering av kontraktene.

Kravene om etterbetaling av overtid, feriepenger og andre tillegg ble i all hovedsak avvist. Han tror utfallet kan bli et annet når saken skal opp i Borgarting lagmannsrett.

– Aleris har blitt en del av et enormt stort omsorgskonsern siden søksmålet begynte. Er det en David mot Goliat-kamp?

– Det har det vært lenge. Aleris hadde enormt med ressurser også før oppkjøpene. Med størrelsen følger en forskjell i hvordan de påvirker arbeidslivet. Hvis en stor aktør som Stendi driver seriøst, så er det positivt for hele bransjen. Tilsvarende negativt dersom de ikke vil spille på lag med den norske modellen, kommenterer Edvardsen.