Innenriks

Torsdag ble det kjent at Stortingets skandaløse byggeprosjektet blir opptil 500 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Den totale prislappen er nå på 2,3 milliarder kroner, en overskridelse på 1,2 milliarder kroner.

Presidentskapet har nå bestemt at ansvaret for fremtidige byggeprosjekter bør overføres til Statsbygg.

– Vi innser at Stortinget ikke er rette instans til å stå som byggherre, sier Magne Rommetveit (Ap), som er tredje visepresident.

Han peker på at presidentskapet verken har kapasitet eller kompetanse til å håndtere prosjekter som går ut over vanlig drift.

Mistillit

27. februar skal finanskomiteen ha møte med presidentskapet for å diskutere om de vil gi fullmakter for å dekke inn den halve milliarden. I tillegg vil stortingspresident Olemic Thommessen (H) og co. stilles til veggs om den nye kostnadssprekken.

– Vi må komme til bunns i hvordan dette kunne skje, og om man har vurdert å nedskalere prosjektet, sier leder av finanskomiteen, Henrik Asheim (H).

Kari Elisabeth Kaski, som sitter i finanskomiteen for SV, vil også vite hvem som har visst hva, og når. SV stilte mistillit til Thommessen i fjor med bakgrunn i håndteringen av byggeprosjektet.

– Det står vi fortsatt ved, sier Kaski.

Thommessen sier presidentskapet har hatt ukentlige møter hvor byggeprosjektet har vært tema.

– Senest for to uker siden hadde vi et møte hvor vi ble gjort oppmerksom på en mulig kostnadssprekk på 55 millioner kroner. Det hadde vært i tråd med det bildet vi har hatt av prosjektet siden i høst, og det hadde vært håndterbart. Når jeg tirsdag får høre beløpet 500 millioner kroner, kommer det som lyn fra klar himmel, sier Thommessen, som også understreker at de har bedt om kostnadsreduserende tiltak underveis i prosjektet.

Ny runde

Byggesprekken kan også nok en gang bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. I så fall kreves det at en tredjedel av medlemmene stiller seg bak.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sa allerede i går til Dagsavisen at han mener komiteen bør se på saken på nytt. Senterpartiets medlem i komiteen, Nils T. Bjørke, ser også det som naturlig etter at finanskomiteen har behandlet saken.

– Nå skal først finanskomiteen involveres. Så kan det på et senere tidspunkt være naturlig at kontrollkomiteen ser på saken, sier Bjørke, som også sitter i presidentskapet.

Det samme mener Frps Mazyar Keshvari, med støtte fra partikollega Ulf Leirstein.

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen gikk grundig gjennom denne saken i forrige periode, og en enstemmig storting kritiserte måten man hadde gjennomført prosjektet på. Så vi har et solid grunnlag for hva som har skjedd i saken. Derfor må vi vurdere om det er nødvendig å åpne ny sak, men vi må uansett gå nøye gjennom hva som har gjort at det har blitt ytterligere overskridelser og ta en vurdering da, skriver Keshvari i en sms til Dagsavisen.

Riksrevisjonen la i fjor sommer fram en rapport som rettet skarp kritikk mot presidentskapet og administrasjonens håndtering av byggeprosjektet. En enstemmig kontrollkomité konkluderte i ettertid med at presidentskapet hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», men flertallet støttet ikke mistillit mot Thommessen og visepresidentene, slik SV og Sp tok til orde for.