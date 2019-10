Aktor ber om sju år og åtte måneders fengsel for drapsforsøk på datter

Påtalemyndigheten finner ingen formildende omstendigheter, melder Oppegård Avis.

Den afghanske mannen erkjente delvis straffskyld for drapsforsøk på sin egen datter da saken mot ham og fire familiemedlemmer startet i Follo tingrett tirsdag 10. september, to år etter knivangrepet.

De øvrige familiemedlemmene – en søster, to brødre og moren – bør hver få 120 dagers ubetinget fengsel, ifølge aktor. For den ene broren, som var under 18 år på gjerningstidspunktet, la aktor ned påstand om betinget fengsel. Ingen av de øvrige tiltalte har erkjent skyld, og forsvarerne til hver av dem la alle ned påstand om frifinnelse.

Prøvde å legge skylden på 14-åring

Faren til jenta står tiltalt for drapsforsøk, mens de øvrige fire familiemedlemmene er tiltalt for å ha utøvd vold og unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Alle fem er også tiltalt for uriktig forklaring til politiet ved at de skal ha lagt skylden på en mindreårig bror som var 14 år da drapsforsøket skjedde.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann skriver i tiltalen at 14-.åringen ble iført en T-skjorte som «var benyttet av en av gjerningspersonene, og/eller T-skjorten var påført blod i ettertid».

Den da 18 år gamle kvinnen ble påført alvorlige stikkskader i voldshendelsen utenfor familiens hjem 12. september 2017 på Greverud i Oppegård i Akershus. Ifølge tiltalen ble kvinnen slått, sparket og lugget av begge foreldrene, en søster og to brødre før faren hennes knivstakk henne to ganger i magen. Familien kom til Norge som flyktninger fra Afghanistan, men har bodd i Norge i mange år.

Bor på hemmelig adresse

Aktoratet mener det er snakk om et planlagt drap og at den kulturelle konteksten, hvor ære og skam er viktig, gjør at det er sannsynlig at tap av ære har vært et motiv for handlingen.

Farens advokat, Daniel Storrvik, la ned påstand om at faren skal frifinnes for drapsforsett og dømmes for om grov kroppsskade.

Fornærmede bor på hemmelig adresse, det er også lagt ned påstand om besøksforbud for alle tiltalte i fem år.

Dommen blir forkynt i Follo tingrett torsdag 24. oktober.