Aktor ber om fire års fengsel for moren i Valdres-saken

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, holdt sin prosedyre i retten på Gjøvik onsdag.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Aktor mener retten må legge til grunn at jenta døde før moren ringte etter ambulanse.

– Slik situasjonen framstår, er det helt utenkelig at hun klarer å løse julenøtter den 30. desember, og at hun skal være i stand til å skrive meldinger kort tid før hun dør. Det er svært usannsynlig, sa Dymbe.

Dette er beskrivelser som moren i avhør har gitt.

Han trakk fram at store mannskaper ble satt i sving da moren ringte AMK-sentralen.

– Det er straffeskjerpende i seg selv, sa aktor Dymbe.

Jentas nå 46 år gamle mor er tiltalt for grov mishandling, noe som har en strafferamme på 15 års fengsel. Hun var ikke til stede i retten onsdag.

Senere onsdag ettermiddag skal bistandsadvokaten til den avdøde jentas far holde sin prosedyre, og det er varslet at hun vil legge fram et erstatningskrav på hans vegne.

Torsdag er turen kommet til kvinnens forsvarere, advokatene Aasmund Sandland og Ann Turid Bugge, som skal holde prosedyre. (NTB)