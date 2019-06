Av Marius Helge Larsen

Aktor Tor Børge Nordmo mener tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen bør fengsles i fem år og seks måneder for å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seg sex.

Under sitt avsluttende innlegg i Nord-Troms tingrett, pekte aktor Nordmo på Ludvigsens uriktige forklaringer i politiavhør.

– Vi kan med sikkerhet si at Svein Ludvigsen har forklart seg uriktig i saken. Spørsmålet er da hvorfor retten skal tro ham i dag, sa Nordmo.

Tre fornærmede menn har alle fortalt i retten hvordan de ble tilnærmet av daværende fylkesmann i Troms Svein Ludvigsen, og at de på hans initiativ hadde seksuell omgang med ham. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

Endret forklaring

Ludvigsen nekter straffskyld. Inntil rettssaken startet nektet Ludvigsen også for seksuell omgang med alle de fornærmede.

I retten endret han forklaringen og sa at han ved tre anledninger hadde sex med 25-åringen som er fornærmet, men først etter at han hadde gått av som fylkesmann og bare etter begges samtykke og ønske.

– Retten kan se hen til at Svein Ludvigsen her kom med annen forklaring enn de mange forklaringer han har gitt til politiet, sa Nordmo i retten mandag.

Tegning av rettstegner Ane Hem / NTB scanpix

– Mektig

For øvrig viste statsadvokaten til at de tre fornærmede gir lignende beskrivelser av Ludvigsens framgangsmåte, og at anklagene fremmes uavhengig av hverandre.

– Vi mener at deres forklaringer gjensidig oppbygger hverandre. Alle har hatt inntrykk av at han er en mektig mann som kan påvirke deres livssituasjon, sier Nordmo.

Statsadvokaten påpeker at dette ikke bare er et inntrykk de fornærmede har hatt, men at det «ikke er tvil om» at Ludvigsen var en mektig person i kraft av stillingen sin, men også i kraft av nettverket til den høyt betrodde Høyre-politikeren.

– Han har fått kontakt med dem alle gjennom sitt arbeid som fylkesmann, og snakker om å gjøre noe for dem og med deres livssituasjon, som gjør at de får tillit til ham, sa Nordmo i retten.

Møtte på bosted

Retten skal også vurdere de fornærmedes troverdighet.

– Slik de forklarer seg, så tar han alle tre, på ulike tidspunkt, med på ulike hotell. Så får retten vurdere hvorfor det er noe poeng i å ta dem med på hotellrom hvis han skulle hjelpe dem, sa Nordmo.

Statsadvokaten mener bestemt at Ludvigsen har utnyttet stillingen sin som fylkesmann til å komme i kontakt med de fornærmede unge mennene, og til å utvikle det forholdet de har.

Han viser til hvordan Ludvigsen gjentatte ganger møtte opp på mottaket hvor den ene fornærmede bodde, for å hente ham med seg.

– Kan man tenkte seg at det hadde vært kontakt mellom dem hvis ikke Ludvigsen var fylkesmann? Det er stillingen som gjør at han får kontakten, og at den opprettholdes uten flere spørsmål fra dem som jobber på disse mottakene.

Sårbar

Nordmo pekte på hvordan asylsøkeren var i en sårbar situasjon, og at Ludvigsen var klar over dette.

– Ludvigsen er mye eldre enn fornærmede. Han kjenner også til fornærmedes historie, at han har hatt det vanskelig over tid og vært på flukt over mange år.

Fornærmede har fortalt at han følte han måtte underkaste seg Svein Ludvigsen, og at han følte seg fanget i situasjonen som oppsto.

– Det er ikke spor av noe gjensidig kjærlighetsforhold. Tvert imot flere tilfeller av seksuell omgang hvor han gråt etterpå, opplevde seg invadert. Han skal ha sagt at han ikke ønsket det.

Selv har Ludvigsen forklart i retten at de hadde frivillig sex ved tre tilfeller, men denne forklaringen mener aktoratet er skrudd sammen for å tilpasse seg bevisbildet.