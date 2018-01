Aftenposten: To fylkeslag hindret Unge Høyre-leder i å være alene med jenter

Innenriks

Aftenposten har snakket med flere kilder i Unge Høyre som forteller at fylkeslagene Møre og Romsdal og Rogaland gjorde egne tiltak da ungdomslederen besøkte fylkene.

Generalsekretær Maria Sanner i Unge Høyre bekrefter dette når hun blir konfrontert med opplysningene.

– Jeg kjenner til at det har vært fylker som har ment at det har vært ubehagelige situasjoner knyttet til for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner til yngre jenter i en ulik maktposisjon, og som har gjort tiltak, sier Sanner til avisen.

Kristian Tonning Riise ønsker ikke å uttale seg i saken til Aftenposten. NTB har også forsøkt å kontakte ham torsdag kveld.

(NTB)