Aftenposten: Sandberg trues med inndragning av inntekt etter karantenebrudd

Den nye vurderingen kom etter at Per Sandberg klaget på vedtaket fra nemnda 19. desember i fjor, skriver Aftenposten.

– Blir dette stående, vil det være det samme som å ilegge meg fullt yrkesforbud. Det kan jeg ikke akseptere, sa Sandberg til Adresseavisen 20. desember i fjor.š

– 13. februar må jeg sannsynligvis oppsøke Nav inntil jeg får etablert annen type inntekt, sier Per Sandberg til Aftenposten.

Han understreker at han ikke har tjent en eneste krone så langt.

– Det eneste som er tydelig er at jeg ikke har lov å drive næringsvirksomhet på vegne av mitt selskap eller andre selskap. Det har fortsatt ikke nemnda kunnet dokumentere at jeg har gjort, sier han.

Opprettholder vedtak

Nemnda har nok en gang vurdert Sandbergs møter i Iran i oktober, etter at han gikk av som fiskeriminister i august.

«Karantenenemnda har kommet til at vedtaket av 19. desember 2018 opprettholdes. Du har brutt karantenen du ble ilagt ved vedtak av 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for.»

«Karantenenemnda gjør på ny oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr.», skriver Karantenenemnda i et nytt brev til Sandberg.

«Særlige fordeler»

Per Sandberg gikk 13. august i fjor av som fiskeriminister og Frp-nestleder. Bakteppet var avsløringer om at Sandberg mot PSTs råd hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen. Han tok også med telefonen på en jobbreise til Kina i mai. Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene da han trakk seg.

Karantenen er begrunnet med at Sandberg har innsikt fra embetet som statsråd som vil kunne gi selskapet han «særlige fordeler».

Absolutt forbud

Nemnda understreker at han ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet i karantenetiden:

«Karantenenemnda gjentar at du ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet, eller delta i møter eller seminarer i karanteneperioden. Dette gjelder både deg som person, deg på vegne av ditt enkeltpersonforetak eller på vegne av andre. Den bredt formulerte karantenen skyldes at du har etablert et enkeltpersonforetak med et vidt formål.»

Til NTB sier Sandberg at det første vedtaket i nemnda ikke tilsa fullstendig næringsforbud.

– Jeg er fullstendig uenig med nemnda. Det virker som de lager nye regler etter hvert som tiden går. De avviser også å møte meg for å oppklare eventuelle oppfatninger nemnda har, sier Sandberg.

Som kompensasjon for karantenen får Sandberg full statsrådslønn fram til 13. februar på til sammen 682.508 kroner.