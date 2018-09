Aftenposten: Flertall for regionreformen – Troms og Finnmark slås sammen

Innenriks

Nordområdene, integrering og næringspolitiske virkemidler er blant de oppgavene som vil bli overført fra staten til regionene, etter det Aftenposten kjenner til. Avtalen blir lagt fram på Stortinget klokken 16.

Finnmark har nektet å slå seg sammen med Troms og har håpet at KrF ville snu slik at det ikke lenger ville være flertall for tvangssammenslåingen. Nå kan dette håpet være ute. Uvissheten rundt sammenslåingen i nord har ført til at prosessen om å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus har blitt lagt på is.

Oppgavene avgjør

Både tilhengere og motstandere har ventet på hvilke oppgaver de nye regionene skal få tilført. I vår vedtok Stortinget at en liste med oppgaver må legges fram innen 15. oktober. Mange hadde sett for seg en dragkamp i Stortinget om disse i høst, men nå kan det se ut som om det er blitt flertall på bakrommet.

Et slikt flertall kan parkere både forsøket på å oppheve sammenslåingene og avklare oppgavespørsmålet, før Stortinget rekker å starte behandlingen av nye forslag.

Pillen sukres

Ifølge Aftenposten får den nye regionen bestående av Troms og Finnmark et betydelig større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av norsk nordområdepolitikk. En forutsetning for en slik overføring av ansvar er at Finnmark og Tromsø slår seg sammen.

I tillegg til en rekke andre oppgaver som blir overført til regionene, skal flytting av flere etater utredes nærmere. I tillegg må flere direktorater avgi ansvar og myndighet på flere områder til regionene.

Regionreformen kom i stand etter forhandlinger i Stortinget i forrige periode mellom regjeringspartiene Høyre og Frp, og støttepartiene Venstre og KrF. Regjeringspartiene, som begge har programfestet at de vil legge ned fylkeskommunenivået, var i utgangspunktet bare interessert i en kommunereform.

KrFs Geir Toskedal var sentral i arbeidet med kommune- og regionreformene. De to reformene henger tett sammen, og regjeringen hadde neppe fått sin kommunereform om den ikke samtidig lovet støttepartiene å gjennomføre en regionreform. I Dagsavisen 2. august erkjente Toskedal at regionreformen var en hestehandel:

– Regjeringen var med på regionreformen fordi vi var med på kommunereformen – vi inngikk en avtale om det, sa han.

Dagsavisen kommer tilbake med mer.

Fakta om regionreformen

* Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2018.

* 19 fylker skal erstattes av elleve regioner.

* Sør- og Nord-Trøndelag slo seg sammen til Trøndelag med virkning fra 1. januar i år. De øvrige endringene skal ifølge vedtaket tre i kraft fra 1. januar 2020.

* Sammenslåingen av Troms og Finnmark ble i august lagt på is av kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) i påvente av nye runder i Stortinget i høst.

* Bråket i nord førte til at også sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken ble stilt i bero da fellesnemnda la ned sitt arbeid.

* De andre nye regionene er Vestland som skal bestå av dagens Hordaland og Sogn og Fjordane, Innlandet som skal bestå av Hedmark og Oppland, Agder som består av Aust-Agder og Vest-Agder og et nytt sammenslått Vestfold og Telemark.

* Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo opprettholdes som i dag.

(NTB)