Fredag leverte advokat Ingvild Boe Hornburg inn en klage på vegne av sin klient til direktoratet.

Til Dagbladet sier Hornburg, som er tidligere sekretariatsleder og politisk rådgiver for Venstre på Stortinget, at hun har blitt fortalt at det er flere som har fått samme informasjon som Kallmyr-familien fra UDI, og hun kaller direktoratet for «urimelig strenge».

– Fy, jeg synes det er flaut. Jeg har spurt henne mange ganger, og hun er overveldet over hvor bra hun hadde det hos familien Kallmyr. Jeg synes det er tragisk og flaut for Norge, sier hun til avisen.

Onsdag avslørte Aftenposten at UDI mener at au pairen har arbeidet ulovlig hos justisministeren og brutt utlendingsloven. 10. mai måtte hun forlate landet etter at UDI ga henne forhåndsvarsel om utvisning.

UDIs begrunnelse er at au pairen bodde hos justisministerens familie i to måneder i fjor høst, før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse hos politiet.

Justisministeren har avvist at au pairen arbeidet for familien i disse to høstmånedene, og sagt at hun bare oppholdt seg i Kallmyr-familiens hjem som gjest. Han har også sagt at han har handlet etter anbefalinger og råd han har fått i prosessen, vil beklage om det er begått feil med tanke på utlendingsloven.