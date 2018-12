Advokat Harald Stabell døde lørdag, 71 år gammel

Av NTB

Mangeårig nær venn av Harald Stabell, advokat og Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen, er sjokkert over å få vite om dødsfallet. Hun var ikke klar over at han hadde vært syk den siste tiden.

– Jeg har kjent Harald siden jeg begynte å jobbe sammen med ham som ung advokat. Han har hele livet vært opptatt av å trene og holde seg i form, noe som gjør overraskelsen og sjokket over hans død enda større, sier Reiss-Andersen til NTB.

Harald Stabell etterlater seg kone, lagdommer Anne-Mette Dyrnes, tre barn og barnebarn.

Lang fartstid

Stabell var en av Norges mest kjente og respekterte advokater og har en svært lang fartstid bak seg som forsvarsadvokat. Han tok juridisk embetseksamen i 1973 og har drevet egen advokatpraksis siden 1985.

– Harald var en av Norges ledende forsvarsadvokater, og han har utrettelig ført små og store saker med samme engasjement og omtanke. Han var en meget god advokat, som jeg ofte har anbefalt, sier Reiss-Andersen.

– En av Norges beste

Vi har sett ham i forsvarerrollen for Per Kristian Orderud, Lars-Erik Andersen (Nokas-saken), spiontiltalte Arne Treholt, Terje Bogen, mulla Krekar, Lars Lillo-Stenberg, Gerd-Liv Valla og Ivar Henriksen – for å nevne noen.

– Dette var kjempetrist og kommer litt som et sjokk. Det er nemlig ikke lenge siden jeg så ham, og da var han i god form, sier advokat Marius Dietrichson.

Han er leder av Forsvarergruppen og uttaler seg dessuten på vegne av Advokatforeningen.

– Det er en av Norge beste forsvarere som er gått bort. Stabell har viet hele sitt liv til advokatgjerningen, så det er beskrivende for ham hvordan han jobbet helt til det siste. Han kommer til å bli dypt savnet, ikke bare av oss advokater, men av alle i retten, sier Dietrichson.

Også mangeårig aktivist fra Blitz-miljøet og ytre venstrefløy, Stein Lillevolden, hyller Stabell som sin «ideelle advokat».

– Han måtte tåle mye utskjelling og hets for å være min forsvarer i retten. Men for meg var han den ideelle advokat, fordi han godtok at jeg politiserte rettssakene, på tvers av hans juridisk fornuftige råd. Jeg er dypt berørt, selv om han egentlig ikke likte meg, skriver Lillevolden på Twitter.

Politisk langt til venstre

Stabell hadde fast møterett i Høyesterett og var fast forsvarer der i åtte år. Han var også fast forsvarer i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Politisk sto Stabell langt til venstre, og på 1970-tallet var han aktiv i AKP (m-l). Så sent som i 2009 sto han på valg til Stortinget for Rødt.

– Veldig trist å høre at Harald Stabell er død. Han kjempet utrettelig for rettferdighet og solidaritet. Jeg er veldig takknemlig for innsatsen hans for Rødt, og jobben han gjorde da jeg havnet på tiltalebenken. Det var en kamp for ytringsfriheten, helt i tråd med Haralds verdisyn, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Twitter.

Den siste tiden hadde han egen advokatpraksis med Heidi Holter som advokatassistent. Harald Stabell var medlem i Den Norske Advokatforening. Fram til sin død var han leder av Advokatforeningens strafferettsutvalg. (NTB)