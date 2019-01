Advokat Lene Wallem hos Osloadvokatene har jobbet mye med trygdesaker de siste fem årene. Antall Nav-saker advokatkontoret får inn har økt betydelig år for år.

– Dessverre finner vi altfor ofte at Nav har begått feil, sier Wallem.

Hun mener den store pågangen viser at systemet for behandling av trygdesaker er for dårlig.

– De siste fem årene har det gått bratt nedover i den forstand at saksbehandlingstida hos både Nav og Trygderetten har økt enormt. Det tar nå normalt 8 til 12 måneder å få behandlet klagesaken hos Nav. Skal saken behandles i Trygderetten må det legges til ytterligere 12 til 15 måneder, sier Wallem.

– Dramatisk

Hun forteller at det får dramatiske konsekvenser for hennes klienter når man må påregne en samlet behandlingstid på rundt to år.

– Mange drives jo fra gård og grunn som følge av at de nektes stønad. Selv i tilfeller hvor vi som advokater er tilnærmet sikre på at det er et uriktig vedtak og at det følgelig vil bli omgjort til gunst for klient, så ender vedkommende opp uten ytelse i lang tid på grunn av den lange saksbehandlingstida. Det er ganske kritisk for enhver som har gjeld, omsorg for barn og løpende kostnader, sier Wallem.

Hun forteller at det hender de prøver å be om at en sak skal prioriteres ved å vise til at situasjonen for klienten er prekær.

– Men til ingen nytte. Vi har også klaget på lang saksbehandlingstid til Sivilombudsmannen, men de griper ikke inn. Vi får til svar at de ikke tar tak i enkeltsaker så lenge Nav oppgir ressursmangel som årsak, men at Sivilombudsmannen er oppmerksomme på problemet og følger situasjonen, sier Wallem.

Nav beklager

Det er først Nav-enheten som har gjort et vedtak som vurderer en klagesak. Hvis vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Nav Klageinstans. Forventet saksbehandlingstid i klagesaker som omhandler arbeidsavklaringspenger er på nesten 11 måneder totalt hvis saken går til Nav Klageinstans. I uføresaker er saksbehandlingstida på 8,5 måneder.

– Det har vært en økning i antall saker de senere årene. Dette har dessverre ført til lang saksbehandlingstid på mange områder. Vi forstår at det kan være vanskelig for mange å måtte vente så lenge på svar fra oss, og det beklager vi, sier Grethe Børsheim, direktør i Nav Klageinstans.

I fjor behandlet Nav 42.600 klagesaker. Børsheim sier at kapasiteten til Nav har økt fra siste halvdel av 2018 og at de har klart å behandle flere saker.

– For 2019 har vi fått en ytterligere økning i ressursene, slik at vi gjennom året skal kunne jobbe ned saksbehandlingstidene gradvis.

For klagesaker som omhandler arbeidsavklaringspenger er saksbehandlingstida hos klageinstansen nå dobbelt så lang som målkravet på 12 uker.

– Målet er at vi i løpet av 2020 vil være i mål med å nå en saksbehandlingstid på 12 uker i gjennomsnitt på alle saksområder.

Til kritikken om at Nav gjør mange feil, svarer Børsheim:

– Av dem som får avslag og klager, får under 20 prosent omgjort vedtaket. Ofte skyldes dette at vi har fått nye opplysninger inn i forbindelse med behandlingen av klagesaken.

Stor saksmengde

– Vi mener selv at saksbehandlingstida er for høy, sier Gorm Are Grammeltvedt, nestleder i Trygderetten.

I perioden 2014–2018 har saksbehandlingstida i saker som gjelder uførepensjon/uføretrygd økt fra fire til over ni måneder hos Trygderetten – en økning på 120 prosent. Saksbehandlingstida har også økt kraftig i saker som omhandler arbeidsavklaringspenger.

– En hovedforklaring på den lange saksbehandlingstida er stor saksmengde, sier Grammeltvedt.

Han viser til at Trygderetten fikk styrket sitt budsjett i 2018 og at det blir videreført i 2019. Ifølge Grammeltvedt behandlet Trygderetten flere saker i 2018 sammenlignet med foregående år.

– Det er et resultat av effektiviseringstiltak og styrking av Trygderettens budsjett, sier han og legger til:

– Det er samtidig en utfordring at vi, basert på informasjon fra Nav Klageinstans, forventer en økning i antall ankesaker. Hvorvidt vi lykkes med å redusere gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vil derfor være avhengig av hvor mange saker som blir anket til Trygderetten.

Har tatt opp problemet

Bjørn Dæhlin, kontorsjef hos Sivilombudsmannen, skriver at de følger opp alle enkeltklager og at saken er tatt opp med Nav jevnlig. De har også hatt møter med Arbeids- og velferdsdirektoratet om problemstillingen.

– Saksbehandlingstida i Nav vil være et tema også i årsmeldingen til Stortinget for 2018.

Han understreker at Ombudsmannen ikke er et tilsynsorgan og at de derfor ikke har «bevilgende myndighet».

