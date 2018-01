Innenriks

Av Tom Vestreng og David Stenerud

«Pass på langs veien om dagen! På vei til Trysil på morgenen i dag!» advarte hedmarkingen Gjermund Holt på Facebook søndag morgen.

Advarselen var akkompagnert av en liten gruppev på tre elg veibanen.

– Vi skulle på slalåmtur til Trysil, da vi så tre elg i veibanen ved åttetiden søndag morgen. Da så jeg dem, og kom sakte imot. Da la jeg ut bildet på Facebook, og advarte mot mye elg, forteller Holt til Dagsavisen.

På vei ned fra fjellet samme ettermiddag, skjedde det smått urolige.

«Jinx? Vi tok broren på vei hjem! Rett i fronten. Bra med unga og meg (par fingre klemt mellom knust rute/elg og ratt), verre med bilen. Sjanseløs da den kom i mørket, og helt merkelig at det skulle skje på hjemturen etter at jeg la ut denne meldinga på vei dit... Men, solid bil sørger heldigvis for at [ungene] (femten år gamle tvillinger, red.anm) er helt uskadde!!» skrev Holt på Facebook.

– Elgen kom rett fra siden, kom og spratt over bilen. Haslemostrekka mellom Våler og Flisa, søndag klokken 18.00

Det var en stor elgku.

– Var helt sjanseløs

– Vi har hatt utrolig flaks. Jeg ødela to fingre, da jeg fikk de i klem mellom elgen og bilen. Elgen føk over taket, og slo også i stykker bakruta. Jeg har nettopp vært og sett på bilen. Den er full av glasskår, og dashbordet er trykket ned. Jeg hadde med meg mine to 15 år gamle tvillinger. Hun i baksetet fikk ikke annet enn glasskår i håret. Heldigvis hadde jeg en solid bil, en Tesla. Karosseriet var like helt.

– Jeg var helt sjanseløs. Jeg rakk bare å trykke på bremsen før den kom, sier den uheldige sjåføren.

Lydløs elbil

Elgen ble liggende i veien. Viltnemda og Viking var kjapt på plass og tok seg av den.

– I ettertid så tenker jeg om det er noe jeg kunne gjort for å unngått smellen. Dette skjedde i en 90-sone. Jeg hadde akkurat kommet ut av en 70-sone, og lå vei i en 80-90 kilometer i timen. Jeg har alltid vært påpasselig mot elg, og har fulgt godt med på veien.

– Du har en elbil, som er tilnærmet «lydløs». Har det hatt noe å si?

– Da vi traff på elgen om morgen, kjørte jeg sagte og tilnærmet lydløst mot dem. Da har nok elbilen hatt noe å si. Men i 90 kilometer tror jeg ikke det, mener Gjermund Holt, som også retter et par takk etter hendelsen.

«Vil passe på å skryte av både Viking Flisa og Viltnemnda som begge var der på under en halvtime, og Pappa Gunnar Holt som hentet oss på like kort tid. Vet ikke navn på de i bilen bak, men to yngre menn som hjalp med alt de kunne, utrolig bra. OG omtrent alle bilene som kjørte forbi spurte alt var greit og vi fikk den hjelpa vi trengte. Utrolig betryggende å vite at folk er hjelpsomme!»