Søndag ble det kalt inn til folkemøte i Gjesvær. Der kom det fram at paret hadde vært syke siden forrige lørdag og var hos legen på torsdag og fikk medisin mot streptokokker, opplyste Runar Elde fra politiet i Finnmark.

Det er imidlertid ikke bekreftet at de døde av streptokokker.

– Det var ingen synlige skader på paret. Ingen spor indikerer at noe straffbart har skjedd, sier Elde ifølge iFinnmark .

Også barna i familien var syke og ble sendt til Hammerfest sykehus lørdag. Barna har fått behandling og var søndag på vei tilbake til Nordkapp, opplyser han.

Mer aggressive

På møtet advarte kommuneoverlege Erik Langfeldt om at noen stammer av streptokokker en sjelden gang er mer aggressive enn andre. Han oppfordrer folk til å oppsøke sykehus dersom de merker symptomer.

– Har man vondt i halsen og vedvarende høy feber, så kan man komme til legen og ta en prøve. Streptokokker handler om sår hals, sier Langfeldt, som beskriver det som «veldig uventet og rart» at to personer er funnet døde på denne måten.

Avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet bekrefter at streptokokker kan utvikle seg til en dødelig infeksjon.

– Dersom streptokokkene går inn i blodbanene, kan det gi en veldig alvorlig systemisk infeksjon og blodforgiftning. I noen tilfeller kan sykdommen utvikle seg veldig raskt og potensielt være dødelig, sier han til NTB.

Denne infeksjonen langt mindre smittsom enn de vanligste virusinfeksjonene, som influensa og forkjølelse, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Ikke bekreftet

Ekteparet ble funnet døde i sin bolig i Gjesvær i Nordkapp kommune lørdag kveld. Foreløpig obduksjonsrapport er ikke klar, og dermed er det heller ikke bekreftet at dødsfallene skyldtes sykdom.

– Vi har foreløpig ingen nye opplysninger enn det som kom fram lørdag. Avdøde er sendt til Tromsø for obduksjon, som vil bli gjennomført så snart som mulig og tidligst i morgen. Svarene på denne vil danne grunnlag for videre etterforskningsskritt, sier operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NTB tidligere søndag.

I mellomtiden er politiet ferdig med å etterforske hendelsesstedet og går nå videre med å avhøre vitner.

– Det er snakk om personer som har vært til stede i området forut for hendelsen, og de som har funnet de avdøde, blant annet, sier Halvari.

Mistenkelige

Dødsfallene har blitt betegnet som mistenkelige. Årsaken til dette er hovedsakelig foreldreparets unge alder, og det faktum at de ble funnet døde på samme sted.

– Meldingen er fra nære pårørende, og vi har også vært på stedet og undersøkt saken. Vi har ikke konkludert om noe rundt hvorvidt dødsårsaken er mistenkelig, men anser det som spesielt at to personer i 40-årene dør. Ellers uttaler vi oss ikke før vi har et større bilde av hva som kan ha skjedd, sier Halvari.

De to avdøde ble funnet på hvert sitt rom. På møtet kom det spørsmål om de døde samtidig.

– Vi vet ikke, men det var ikke store avvik mellom dem, sier Elde.

Søndag ettermiddag var Gjesvær kirke åpen for berørte i lokalsamfunnet.

NTB