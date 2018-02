Innenriks

Jonas Bals er forfatter, maler, historiker og tidligere politisk rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre, nå rådgiver for LO.

I en kronikk i Dagsavisen denne uka skriver han om hvordan sosialdemokratiske partier sliter med å nå arbeiderklassen.

«Mens ytre høyre i sine ulike avskygninger har lært seg å snakke til og mobilisere arbeidere, har store deler av sentrum-venstre enten slutta å snakke om klasse, eller kløna noe veldig mens de prøver på det», skriver Bals i kronikken.

Få med fagutdanning

Bals viser til at opptellinger i både Norge og Danmark viser for eksempel at partiene ytterst til høyre er klart flinkest til å rekruttere kandidater som har fagutdanning eller er ufaglærte. Sånn kan det ikke fortsette, mener han.

– Hva vil du si om nåsituasjonen i Norge?

– Den er urovekkende. Den sosiale representasjonen er svekket også i Norge. I Norge skal vi ha et representativt demokrati, men ufaglærte, og folk med fagutdanning er knapt nok representert i det nasjonale parlamentet. Da må man spørre seg hvor representativt det er, sier Bals.

En gjennomgang Dagsavisen gjorde i høst, viste at kun 11 av de 169 nyvalgte representantene har fagbrev. Flesteparten av disse er ikke å finne verken i Arbeiderpartiet eller SV, men i Frp.

– Partiene lengst til høyre er de flinkeste til å rekruttere folk med fagutdanning og kandidater uten formell utdanning. Det bør få varsellampene til å blinke, sier Bals.

– Står om overlevelsen

Han er tydelig på hvorfor han tror Ap ikke har rekruttert flere med fagutdanning.

– Bevisstheten om at det er et viktig selvstendig mål har blitt svakere og svakere.

– Hva blir konsekvensen av det?

– En av konsekvensene er at mange folk som burde føle at Ap er deres parti, ikke føler det lenger, og at partiet får vanskeligheter med å kommunisere ut politikken sin på en måte folk kjenner seg igjen i, sier Bals.

Han mener det dels står om «sosialdemokratiets overlevelse».

– Men det handler også om vår evne til å utvikle god politikk og svare på utfordringene i vår tid. Jeg er for eksempel sikker på at yrkesfagene aldri hadde gått så lenge for lut og kaldt vann om det var flere med fagarbeiderbakgrunn i politikken og utdanningsbyråkratiet, sier Bals.

Han understreker samtidig at han ikke mener du må være direkte berørt av et problem for å kunne engasjere deg i det.

– Men på den annen side er jeg ikke i tvil om det har noe å si hva slags bakgrunn du har. Er renhold, bygningsarbeid og annet praktisk arbeid noe du først og fremst forholder deg til som forbruker – eller er det din egen utdanning og ditt eget yrke du opplever at ikke blir respektert, ikke blir stilt krav til? Det betyr noe.

– Kan forbedre oss

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik understreker at de ønsker å ha tillitsvalgte med ulike erfaringer og bakgrunner.

– Jeg er åpen for at vi kan forbedre oss. Vi bør nok jobbe enda mer systematisk med å rekruttere flinke folk med bakgrunn fra fagbevegelsen til verv hos oss. Hvilke erfaringer folk tar med seg inn i vervet og i Ap har selvsagt betydning for politikkutviklingen de bidrar til, og hvem som opplever oss som relevante, sier Tajik til Dagsavisen.

Farlig flytvelger-jakt

Én åpenbar grunn til høyrepopulismens vekst er at partiene som historisk representerte arbeiderklassen sosialt og politisk, begynte å se seg om etter andre å leke med, mener Bals.

«Forholdet mellom arbeiderklassen og sosialdemokratiet utviklet seg mange steder til et fransk ekteskap, der partiet fikk seg noen på si: Flytvelgere, lillavelgere og andre. Det skulle ikke ta lang tid før det utviklet seg til et italiensk ekteskap, der begge har noen på si: Ved forrige riksdagsvalg i Sverige stemte for eksempel hvert fjerde medlem av Byggnads (svensk byggearbeiderforbund journ.anm.) på Sverigedemokraterna.» skriver han.

–Har det vært et feilgrep av Ap å prøve å nå såkalte lillavelgere?

– Jeg tror en av de viktigste leksene er at du aldri må ta grunnfjellet for gitt. Det er mange måter å nå velgergrupper som ikke tradisjonelt og naturlig hører til på venstresiden, og samtidig være et arbeiderparti. Mobiliserer man på kjernesaker for et sosialdemokratisk parti kan det også være en måte å nå bredt ut på. Men da bør man ikke velge den gamle oppskriften til New Labour, med å jage etter marginale velgergrupper i middelklassen. Du risikerer både å ikke nå særlig mange lillavelgere, og i tillegg miste kjernevelgere. De partiene som glemmer hvem de er og hvem de er til for, blir aldri et stort parti, mener Bals.

Nestleder Tajik sier at deres mål er å bli større på egen kjøl.

– Det er arbeiderbevegelsens verdier vi tar utgangspunkt i, som å løse de store oppgavene fellesskap og ikke overlate folk til seg selv. Vi har dessverre en del velgere på gjerdet. Det er deres tillit vi vil prioritere å vinne tilbake.