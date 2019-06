Advarer egen regjering om barna som hentes hjem fra Syria

– Det er som forventet at disse er hentet ut, men jeg forventer også at myndighetene kan legge fram grundig dokumentasjon på at det er tatt DNA-tester, og at det er dokumentert at disse har norsk tilhørighet, sier Frps innvandringspolitiske talsperson til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet i april for å hente hjem de foreldreløse norske barna i al-Hol-leiren, men det er strid i regjeringen om hva som bør skje med de øvrige barna og deres IS-foreldre.

Venstre mener at alle de norske barna, ikke bare de foreldreløse, bør hentes hjem. KrF vil også hente hjem barnas mødre, mens Frp krever DNA-testing av barna og mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

Helgheim understreker at det ikke er noe problem for Frp om det er mulig å hente hjem foreldreløse barn fra flyktningleirene i Syria, men at det ikke skal gjøres noen forskjell, og ikke noe regelverk skal omgås.

– Det er enighet i regjeringspartiene om å hente hjem foreldreløse barn, men det begrenser seg til det. Det er risikoen ved å hente foreldre som har de holdningene de har, vi har vært svært bekymret for, sier han.

– Norge har vært for trege

Redd Barna er glad norske myndigheter har hentet ut fem foreldreløse barn i Syria, men mener det har gått for tregt.

– Vi er veldig glade for nyheten om at disse barna nå blir hentet hjem. Det er på tide og et positivt fremskritt, men vi er overhodet ikke i mål. PST har orientert at det er om lag 40 norske barn i disse leirene, altså langt flere enn fem, sier generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Hun er opptatt av de resterende barna blir hentet hjem og mener at Norge til nå har jobbet for langsomt med dette.

– Norge har vært for trege. Det er flere andre land som har hentet ut sine statsborgere på forskjellige måter. Vi syns Norge har hatt en passiv holdning og at det har tatt for lang tid, selv om nyheten om disse fem barna er gledelig.

De fem barna er mellom ett og sju år gamle. Foreldrene til barna som er overlevert norske myndigheter, er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til terrorgruppa IS. Faren skal være død og moren forsvunnet.

– Disse barna er små, og vi har fått rapporter om at barna som nå er hentet ut, er veldig tynne. Mange av barna har traumer og er underernærte og det haster veldig med å få alle ut, sier Lange.

SV: Viser at det er mulig

At fem foreldreløse barn er hentet ut fra al-Hol-leiren, viser at det er mulig å hente også andre norske barn og foreldrene deres, sier SVs Karin Andersen.

Stortingsrepresentant Karin Andersen mener at overleveringen av de fem foreldreløse barna viser at det også er mulig å hente hjem andre.

Hun viser til Norges plikt til å ta vare på barn i sårbare situasjoner, og sier at plikten ikke faller bort for barn med foreldre som har gjort noe galt.

– I noen tilfeller må man også ta med foreldrene til Norge. Man kan ikke frata barn foreldrene sine. Dette er mennesker som uansett kan komme til Norge, og alle som er opptatt av sikkerhet bør forstå at det aller beste er om norske myndigheter faktisk henter dem, sier hun.

