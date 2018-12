– Vi vil ikke åpne for at man skal forhandle om de fordelene vi har valgt å ha for elbilene, sier Raja til Aftenposten.

Både bilavgifter, bompenger og veiprising kan bli et hett tema dersom det blir reelle regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF på nyåret. Gjennom ulike utspill de siste dagene har Frp-politikere tatt til orde for alt fra full pris for elbiler i bomringen i Oslo til å «fjerne momsfritaket snarest mulig».

– Vi skal holde fast på elbilpolitikken. Vi er fremdeles i gang med å få til det skiftet vi ønsker, sier Abid Raja og sikter til målet om å endre bilparken fra bensin- og dieseldrevne til utslippsfrie biler.

Les også: Frp vil ha fullpris for elbiler i Oslos bomring

Respekt for folket

Han legger til at han har «full respekt for at folk er lei av å betale bompenger».

– Politikere gjør klokt i å erkjenne at det er en utfordring for folk, sier han.

Likevel ønsker han ikke å støtte Frps forslag om høyere avgifter på elbiler for å få inn penger som kan bidra til lavere bompengesatser.

Les også: Frp vil fjerne momsfritak for elbiler

(NTB)