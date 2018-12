Abid Raja blir friskmeldt

Ifølge avisa kontaktet Raja Stortingets lege om dette torsdag formiddag. Det var den samme legen som i forrige uke sykmeldte Venstre-politikeren.

Grande måtte tidligere i uken legge seg flat og beklage etter at hun hadde baksnakket partiets finanspolitiske talsmann Abid Raja i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim. Samtalen fant sted 10. november, under budsjettforhandlingene på Stortinget.

Asheim hadde satt på mobilens høyttaler da han i et budsjettmøte ringte opp Grande for en budsjettavklaring om støtte til organisasjonen Human Rights Service (HRS). Med flere finanspolitikere til stede overhørte Raja partilederen si at hun mente Raja undergravde hele budsjettprosessen og partiet.

Venstre-profilen ble sykmeldt i etterkant av utskjellingen fra Grande og har ikke ønsket å kommentere konflikten, utover en melding onsdag hvor han takket for støtte og omtanke.

Det var DN som først omtalte saken mandag. Raja har vært sykemeldt de siste dagene, og til partikollegaer skal han ha sagt at Grande «gjorde ham syk».

Etter at saken ble kjent, har flere kommentatorer pekt på at de to Venstre-toppene har et vanskelig forhold som preges av lav tillit. Men Grande avviser overfor NTB at hun har hatt en langvarig konflikt med Raja.

(NTB)