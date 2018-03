Innenriks

Kritikken har kommet fra mange hold etter at justisminister Listhaug la ut et bilde med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», skriver Nettavisen.

Listhaug la ut bildet da det ble klart at et forslag om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere uten domstolsbehandling kom til å bli nedstemt.

– Feilberegnet

I tillegg til kraftige reaksjoner fra Arbeiderpartiet, har KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande – som sitter i regjering med Listhaug og Frp – gått hardt ut.

– Det er mye som kan tyde på at Høyre og Fremskrittspartiet har feilberegnet betydningen av dette. Hun har kommet med uttalelser som har virket provoserende på dem som er uenige med henne i lang tid, og det var nok mange som følte at nå gikk hun over streken. Det har nok noe med at formen denne gangen ble veldig sterk, sier Aardal.

Valgforskeren tror det er flere årsaker til at Listhaugs utspill treffer så hardt, blant annet at det kom dagen før premieren på Erik Poppes 22. juli-film.

– Aldri i mine tanker

Frp-leder Siv Jensen har tatt Listhaug i forsvar på Facebook. Der skriver hun at tidspunktet ble galt, men at Listhaug ikke kan lastes for dette, ettersom det følger av Stortingets behandling av det aktuelle forslaget.

Listhaug sier hun ikke hadde til hensikt å såre noen med utspillet og ikke tenkte at det kunne kobles til massedrapet på Utøya for seks og et halvt år siden.

– Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen, og det håper jeg virkelig å bli trodd på, skriver Listhaug på Facebook.

Uredelig og usaklig

Retorikkprofessor Jens Elmelund Kjeldsen mener derimot koblingen mellom «terrorist-anklagen» mot Ap og Utøya-angrepet er åpenbar.

– Jeg kan jo ikke vite hva som rører seg i hodet på Listhaug. Bildet alene signaliserer islamske terrorister, og ikke høyreekstremistiske. Men samtidig er det åpenbart for oss som ser det, og som nettopp har lest om filmen om Utøya, at vi kobler det, sier han til NTB.

Kjeldsen, som er professor ved Universitetet i Bergen, mener det store problemet er at Listhaugs utspill er et uredelig og usaklig angrep.

– Påstanden om at Ap setter terrorister foran nordmenn er et fordreid bilde av Ap. Og sett i lys av 22. juli-tragedien blir påstanden fullstendig absurd. Deretter kritiserer hun Ap for å ha dette forkastelige standpunktet, som de altså ikke har. Slike uredelige karakterangrep er dypt problematiske og ødeleggende for den offentlige debatten, sier Kjeldsen.

(NTB)

