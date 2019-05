– Vi har prøvd helt til siste slutt å få med KrF på våre forslag. Vi har løftet saken opp til parlamentarisk nivå. Det gikk ikke, og det er svært skuffende, sier Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har behandlet Aps og SVs forslag om å reversere endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Komiteen har nå avgitt sin innstilling. Forslagene ble nedstemt av flertallet.

– Usosial politikk

Arbeiderpartiet ønsket endringer for å sikre at AAP-mottakere ikke havner på sosialhjelp før de er ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Partiet foreslo at personer skal ha rett til stønaden dersom Nav eller helsevesenet ikke har klart å avklare AAP-mottakeren før makstiden utløper.

– KrF sto for noe annet da endringene ble behandlet i Stortinget i 2017. Nå sikrer de flertall for at innstrammingen ikke skal reverseres. De lytter ikke til alle dem som har blitt kraftig rammet. Vi ser nå konsekvensene av at partiet har gått i regjering. KrF støtter regjeringens usosiale politikk, der det konsekvent kuttes i stønads- og trygdeordninger til dem som sliter mest, sier Christoffersen.

En tapt sak

Komiteens innstilling skal behandles i Stortinget 23. mai.

– Saken er tapt. Nå må mange personer som verken er avklart mot uføretrygd eller arbeid, selge hus og hjem. Og dette er bare begynnelsen, sier Ap-politikeren og viser til at man foreløpig bare har sett konsekvensene av én av regelendringene som ble gjort.

Dagsavisen har belyst konsekvensene av AAP-innstrammingen gjennom en rekke saker. Leger, advokater, foreninger og enkeltpersoner har fortalt at mange har endt på økonomisk sosialhjelp og havnet i en fortvilet situasjon som følge av regelendringene.

3.100 flere på sosialhjelp

For en måned siden gikk Nav ut med tall som viste at 3.100 flere personer havnet på sosialhjelp i 2018 som følge av innstrammingen.

– Det store spørsmålet i debatten har vært om regelendringen har ført til at flere går over på sosialhjelp. Den har utvilsomt gjort det, skrev Ulf Andersen i en kronikk i Dagsavisen. Andersen er statistikksjef i Nav.

Totalt økte utgiftene til sosialhjelp i Norge fra 2017 til 2018 med rundt 500 millioner kroner. En tredel av økningen gjelder tidligere AAP-mottakere som har havnet på sosialhjelp, ifølge Nav. Arbeidsavklaringspenger er en folketrygdytelse som blir finansiert av staten, mens økonomisk sosialhjelp utbetales av kommunene. Flere ordførere har uttrykt bekymring for at kommunene får regningen.

Dagsavisen har vært i kontakt med KrF. Geir Sigbjørn Toskedal, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, var opptatt i møter og kunne ikke besvare Dagsavisens spørsmål.

