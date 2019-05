– De har hatt ganske mye press på seg, så de følte vel at de måtte gjøre noe. Men for meg er dette bare tull og tøys. De gjør ingenting for oss som er syke. Det er fortsatt en tidsbegrenset periode en kan få lov til å være syk i dette landet, sier Elin Marie Jahre til Dagsavisen.

Som nyinnmeldt medlem i Rødt gjester hun partiets landsmøte denne helgen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes trakk fram nettopp Jahres sak da han i sin tale til landsmøtet fredag refset regjeringen for innstrammingen i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Samme dag lekket arbeidsminister Anniken Hauglie (H) nyheten om at revidert budsjett, som legges fram tirsdag, inneholder 105 millioner kroner som skal bøte på situasjonen som har oppstått. Pengene kommer etter at regjeringen over tid har avvist å ta grep om situasjonen.

– Noe av den sterkeste kritikken har gått ut på at mange har mistet ytelsen før Nav har fått behandlet søknaden om videreføring. Derfor gir vi 15 millioner kroner ekstra til økt saksbehandlingskapasitet i Nav i revidert nasjonalbudsjett, sa Hauglie til Dagbladet fredag, da hun kommenterte sin egen lekkasje.

90 millioner går til kommunene for å bøte på økte utgifter til sosialhjelp.

– Reversere

Dagsavisen har belyst konsekvensene av AAP-innstrammingen gjennom en rekke artikler. Leger, advokater, foreninger og enkeltpersoner har fortalt at mange har endt på økonomisk sosialhjelp og havnet i en fortvilet situasjon som følge av regelendringene.

For en måned siden gikk Nav ut med foreløpige tall som viste at 3.100 flere personer havnet på sosialhjelp i 2018 som følge av innstrammingen. Nav har anslått at kommunene har fått 170 millioner kroner i økte utgifter til sosialhjelp.

AAP-endringene burde vært reversert, mener Jahre.

– Ja, det er klart det. Og jeg tenker: Hvorfor skal de bruke masse penger på dette? Hauglie går ut og sier at vi bare er 600 stykker som dette gjelder. Dersom det bare er 600 stykker det gjelder, hvor mye hadde det kostet å bare reversere det? Nå er det bare et tulletall, men det er det hun har brukt. Og det å presse syke mennesker over på sosialtrygdeloven i stedet for folketrygden – som jeg tilhører – jeg er jo ikke en sosialklient, jeg skal ikke egentlig ha penger fra kommunen.

– Lapper på problemet

– Moxnes, når arbeidsministeren nå varsler at Nav skal få ekstramidler til saksbehandling, og det bøtes på noe av kommunenes økte sosialhjelpsutgifter – da svarer vel regjeringen på kritikken den har fått i kjølvannet av AAP-endringene?

– Regjeringen forsøker å lappe på her og der. For det første legger de ansvaret for et strukturelt problem de selv har skapt, over på saksbehandlerne hos Nav. De kaster folk ut av AAP-ordningen og over på sosialhjelp. Og det betyr at mange gis opp. Mange har vært inne i et langt løp med arbeidsavklaring, og har begynt å se lyset i enden av tunnelen. Men så når de grensa, havner på sosialhjelp, og da kan mange ende opp på varig uføretrygd i stedet.

Konsekvensen ved å bli skjøvet over på sosialhjelp er klar, mener Moxnes:

– Da blir du fattig, sier han, og fortsetter:

– Hvis du i utgangspunktet sliter, og for mange av de vi snakker om handler dette også om det psykiske, og du mister fotfestet, må selge leiligheten, røske opp familien fra lokalmiljøet, flytte til et sted der du kan få en billigere leilighet – det er å plage folk. Det er ikke slik at det stimulerer folk inn i arbeid. Det som skjer, er at folk blir fattigere. Og det blir ikke løst med det Hauglie kommer med nå, det løser ikke problemet, sier han.

Det eneste trygge

«Mamma, er vi fattige», spurte Elin Marie Jahres ni år gamle sønn.

– Jeg svarte at de som er fattige kan ikke spise mat, de har ikke et hus en gang. Vi har et hus, vi kan spise mat, så vi er ikke fattige. Men vi har ikke så mange penger lenger, så vi må være forsiktige, sa jeg til ham. Jeg har ikke fortalt ham at vi kanskje må flytte. Det har jeg ikke fortalt, fordi det er det eneste trygge vi har, sier Jahre til Dagsavisen.

