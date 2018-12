Tirsdag skrev Dagsavisen om bedrifter som ønsker å betale for at mor tar ut ulønnet permisjon, slik at far kan droppe sin foreldrepermisjon.

Hadia Tajik og Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet er ikke fornøyde med at dette foregår.

– Denne tenkemåten hører ikke hjemme i Norge i 2018, sier Tajik.

– Er de astronauter?

Begge to poengterer at dette er nok et tegn på at fedrekvoten er tvingende nødvendig.

– Vi trenger kvoten fordi mange pappaer finner det vanskelig å ta permisjon dersom han ikke har den retten å slå i bordet med, sier Trettebergstuen.

– Det finnes flere historier om fedre som sier pappaperm blir tatt dårlig imot hos arbeidsgiver. Fedrene får inntrykk av at arbeidsgiver mener de ikke ser viktigheten i å være til stede for bedriften, sier Tajik.

De viser til at man kan ta ut permisjonen i flere deler over tre år og at de fleste bør være i stand til dette, uansett yrke.

– Får du ikke det til, må du jo nesten være astronaut, sier Trettebergstuen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ønsker forbud

Venstres familiepolitiske talsperson, Grunde Almeland, går enda lenger enn sine stortingskollegaer.

– Venstre mener det bør være ulovlig å gi økonomiske insentiver til foreldre for å unngå at de tar ut foreldrepermisjon, sier han.

Almeland sier de ikke har klart for seg hvordan de ønsker at en slik lovgivning skal se ut.

– Det må utredes, men det viktige er at det ikke rammer arbeids­­­­­taker, men holder arbeids­­­­­giver ansvarlig.

Almeland sier at å gi økonomiske insentiver for å beholde far i jobb, bygger opp holdninger om at far ikke behøves hjemme og at mor ikke behøves på arbeidsplassen.

Les også: IS kan komme tilbake (Dagsavisen+)

Negativt for alle parter

Aps representanter vil ikke ta til orde for en lovendring, men gjør det klart at å tilby slike avtaler er uakseptabelt.

– Det er viktig å understreke at slike forsøk undergraver permisjonsordningen for far og svekker kvinner i arbeidslivet, sier Tajik.

– Vi må røyke ut de bedriftene som driver med dette og fortelle dem hvor skapet skal stå, sier Trettebergstuen.

– Må skjerpe seg

Også arbeidsgiverorganisasjonen Virke advarer mot praksisen.

– Vi vil gi råd til arbeidsgiver om at dette er ufornuftig. Det kan være med på å undergrave menns posisjon i hjemmet og kvinners i arbeidslivet. Det er ikke arbeidslivet tjent med, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Han sier det kan være spørsmål om kultur.

– Men bedrifter som driver med det, må skjerpe seg, sier han.

Les også: Fjernet ikke bombetrussel mot Stortinget fra Facebook