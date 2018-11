Av: Morten Hansen/Katharina Dale Håkonsen/Anders Hauge-Eltvik - LO Media

I høst ble det klart at britiske Go-Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen – den såkalte Trafikkpakke Sør.

Det skjedde ikke uten støy. De jernbaneansattes organisasjoner og opposisjonen på Stortinget var kritisk til tildelingen, og svenske SJ – et av de tre selskapene som deltok i anbudskonkurransen – klagde på avgjørelsen.

Men det er ikke bare politikere og tillitsvalgte som er kritiske til å la britiske Go-Ahead slippe til på jernbanen.

I en undersøkelse utført av Opinion, på vegne av LO Media og Dagsavisen, mener 60 prosent av de spurte det er galt at utenlandske togselskap skal kjøre togstrekninger i Norge i stedet for NSB.

15 prosent mener det er riktig, mens for 16 prosent spiller det ingen rolle.

Har lave forventninger

Pendleren Kjersti Brovold (22) har ikke høye forventninger til Go-Ahead som skal overta Sørlandsbanen. Hun har bodd tre år i England, et land hvor all togtrafikk er konkurranseutsatt.

– Togene i England er kjent for å være dårlige når det gjelder å komme tidsnok og på kvalitet, sier hun.

Kjersti Brovold er ikke imponert over togtilbudet i England. Foto: Ole Palmstrøm

Selv om Brovold flyttet tilbake til Norge i sommer, følger hun nyhetsbildet og spesielt satiresjangeren i Storbritannia.

– I britiske medier vitses det mye om at Go-Ahead vant anbudet i Norge. «Satireprogrammet Mock» the week, som ligner «Nytt på nytt», har gjort veldig narr av Norge, sier Brovold.

22-åringen bodde i Essex, en time fra London. I gjennomsnitt dro hun til London en gang i måneden. Hun beregnet alltid en til to timer ekstra for å komme tidsnok, medregnet transportetappen på T-banen i London.

– Togene i England er ofte forsinket, og setene og interiøret var også i litt dårligere stand enn hva vi er vant til i Norge.

Synes NSB leverer bra

Nå bor Kjersti Brovold på Kolbotn og pendler til Oslo hver dag, ofte to ganger om dagen. Hun jobber på Posten om morgenen og på Oslo City om ettermiddagen.

– NSB har sine problemer, men jeg synes egentlig at kvaliteten er bra. I hverdagen er det ikke så mange forsinkelser. Når det er forsinkelser, klarer NSB å rette opp feilene relativt fort. Jeg synes det er synd at vi skal privatisere togene i Norge når NSB gjør en god jobb.

Brovold vrir litt på svaret i undersøkelsen fra Opinion der 60 prosent svarer at de synes det er galt at utenlandske togselskap skal kjøre togstrekninger i Norge.

– Jeg vil ikke si galt, men jeg mener det er synd at NSB ikke skal kjøre tog i Norge. Jeg er heller ikke en stor fan av privatisering. Jeg skjønner at enkelte ting må konkurranseutsettes, men når noe fungerer, som togdrift i Norge, så er det ikke noe poeng å overlate det til private aktører.

Vedtas jernbanepakke 4 i Stortinget, kan alle togstrekninger i Norge bli satt ut på anbud.

– 90 prosent av tida er jeg fornøyd med NSB. Jeg synes ikke det er noen god idé å konkurranseutsette alle togstrekningene i Norge, sier Brovold.

– Klarer det best selv

Forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund gleder seg over svarene i undersøkelsen.

– At folk har troen på at dette er tjenester vi klarer best på egen hånd, og at vi ikke trenger utenlandske operatører, synes jeg er veldig positivt. Det gleder meg, sier Sætre.

Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund tror trygghet for arbeidsplassene er viktig for de norske kundene. Foto: Mimsy Møller

Hun tror det er mange grunner til at nordmenn svarer som de gjør. Pris, desentralisering og trygghet for arbeidsplassene er noen av faktorene forbundslederen mener er viktig for de norske togkundene.

– Jeg tror folk tenker at med NSB er man sikret et godt tilbud også i distriktene, og ikke at bare de lønnsomme strekningene blir prioritert. I tillegg er det nok mange som er redde for at prisene skal stige med utenlandske operatører. Ikke minst tror jeg folk er opptatt av at vi skal styre selv der vi bruker våre egne skattepenger. Mange er nok opptatt av at vi ikke skal sende pengene ut av landet, tror Sætre.

Dale: Sunn skepsis

At 60 prosent mener det er galt at utenlandske selskap skal kjøre togstrekninger i Norge, tar samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med ro:

– Det er sikkert sånn med mange, akkurat som med sunnmøringer, at man er skeptisk til det nye inntil man ser om det fungerer. Litt sunn skepsis tar ingen skade av. Det gjør heller ikke de som skal levere nye tilbud til de reisende i Norge. De må være innstilt på at vi er krevende kunder, sier han.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) holder fast ved at Jernbanereformen vil bedre togtilbudet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

Dale tror togbrukerne i Norge ikke har et spesielt nært forhold til Jernbanereformen. Han tror folk er mest opptatt av at toget går når det skal.

– Er infrastrukturen en viktigere faktor for det enn togoperatøren?

– Det er ingen tvil om at infrastrukturen er avgjørende for hvilket tilbud som totalt sett blir levert. Det er nettopp derfor at Jernbanereformen er en del av svaret. Gjennom å ha Bane Nor på den ene sida og togoperatøren på den andre, som må betale hverandre om de ikke leverer det de skal, så blir det et økonomisk insentiv for å holde infrastrukturen oppe på det nivået som er nødvendig, sier han.

Dale understreker at infrastrukturen framover skal styrkes på mange områder.

– Vi skal ikke ha samme infrastruktur som i dag. Vi investerer massivt, sier han.

