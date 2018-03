6.000 spillentusiaster fyller Vikingskipet i påsken

Innenriks

Av Hanad Ali

De snaue 6.000 spillentusiaster som onsdag ankom Vikingskipet i Hamar, har i hovedsak kommet for å konkurrere i spill som League of Legends, Counterstrike og Rocket League.

Deltakerne vil imidlertid også speides av en rekke aktører fra arbeidsmarkedet. Blant dem er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som er et norsk datadirektorat underlagt Forsvarsdepartementet.

– Vi er på plass i The Gathering for å rekruttere. Det er viktig å være tidlig ute og treffe de som er interessert i dette fagfeltet, sier leder Håkon Bergsjø i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NorCERT) .

NorCERT er underlagt NSM, og har tidligere deltatt i TG. I år er NorCERT imidlertid på plass med flere representanter enn noen gang før.

– Det er stadig viktigere å ha kunnskap om datainnbrudd, skadevare og det å kunne analysere det. Derfor har vi ekstra stor tilstedeværelse i år, sier Bergsjø.

– Dyktige gamere har ofte også god koordineringsevne og evne til å multitaske. Mange gamere forstår også godt komplekse teknologiske systemer i næringsliv og arbeidsplasser, sier kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik i TG.

Bekjemper spillstigma

Valvik mener det er på tide å motarbeide det gamle stigmaet om at spillmiljøet er fylt med «svette mannlige gamere». Fra 2012 til 2017 gikk andelen kvinnelige deltakere i The Gathering opp fra 7 til 12 prosent. Valvik mener den teknologiske utviklingen innen streaming har bidratt til å tilgjengeliggjøre spill, også for jenter.

– Det viser hvor normalisert gaming har blitt. Deltakerne våre er helt vanlige mennesker rett fra gata. Mange starter turen til Hamar med en gåtur i byen, en tur til butikker, treningsstudio eller til kinosalene. De ønsker en helhetlig opplevelse, som the Gathering blir en del av, sier Valvik.

Flere spillere tok seg en lur mellom slagene i årets The Gathering. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

TG har i år omvisning for foreldre som slår følge til Hamar med de yngre deltakerne.

– Foreldre er viktige beslutningstakere for mange av de yngre som kommer. Vi ønsker å vise fram hva det er vi gjør, og avkrefte myten om at dette er en mørk hall der deltakere sitter isolerte og vekk fra sola, sier Valvik.

En samling for alle

I årets arrangement er det til sammen 179.500 kroner i premiepotten fordelt på åtte konkurranser. Valvik er imidlertid opptatt av at konkurransene ikke blir for profesjonaliserte, med for høye pengesummer eller premier. Det er særlig spillere fra land som USA og Kina som dominerer e-sporten på verdensbasis, men også dansker og svensker er å finne på inntektstoppen internasjonalt.

– Vi senker heller premiesummen, slik at vi slipper at topplag fra utlandet skal komme hit for å konkurrere, ta pengepremien og gå. Det fratar folk gleden av å spille, og vi vil heller at unge, norske deltakere skal komme hit og delta, sier Valvik.

– En av våre deltakere fra tidligere arrangementer var redd for å delta nettopp fordi han fryktet at nivået var for høyt, men han stakk til slutt av med tredjeplassen i en turnering. Det var gledelig å se hvor stolt han var og hvor mye han lærte, legger han til.

TG har som tradisjon å ha et tema for hvert år spillsamlingen finnes sted. Årets tema er «sosial realitet», og NSM skal i spillarrangementet også snakke om sosiale medier og teknologi.

– Vi lever i en virtuell virkelighet der store deler av våre liv og vår kommunikasjon skjer på sosiale medier. Vi ønsker å utforske teknologi som skaper blandede virkeligheter, sier Valvik. (NTB)