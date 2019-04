587 SAS-avganger innstilles søndag

– Vi beklager på det sterkeste å måtte meddele at våre kunder blir rammet av den pågående pilotstreiken som har ledet til forsinkelser og innstilte fly. På grunn av den pågående konflikten innstilles nå ytterligere avganger søndag, skriver SAS i en pressemelding.

Videre skriver de at de gjør alt de kan for å hjelpe sine reisende. «SAS jobber nå etter en løsning så kjapt som mulig for å minimere at mange kunder påvirkes», heter det.

Fredag var 673 avganger innstilt, lørdag er det meldt om 329 avganger som er innstilt.

Det er anslått at til sammen 170.000 passasjerer i Norden rammes om streiken varer gjennom hele helgen. Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

Til sammen 1.400 piloter er i streik i de tre skandinaviske landene. 545 av dem er ansatt i Norge.

– Jeg har full forståelse for at dette ikke styrker tilliten til SAS. Jeg må bare ærlig og oppriktig beklage overfor kundene som har blitt rammet av innstilte fly. Jeg er veldig lei meg for det, og vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å hjelpe kundene, sa SAS-sjef Rickard Gustafson fredag kveld. (NTB)