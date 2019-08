50 etterforskere jobber med moskéangrepet

Etterforskerne jobber med saken på flere fronter. Politiet har beslaglagt den terrorsiktede 21-åringens harddisker og datamaskiner.

– Det er grunn til å tro at han innhentet mye av sin kunnskap og sine holdninger derfra, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby under en pressekonferanse onsdag.

Målet er å få avhørt Manshaus, men han har ennå ikke villet avgi forklaring.

– Men vi har mange andre beviser i saken, blant annet video fra go pro-kameraet han brukte. Dette har gitt oss viktig informasjon, sier Kraby til NTB.

Han vil ikke gå nærmere inn på hva slags informasjon det dreier seg om.

Tidsrom på to timer

Politiet jobber også med å finne ut når Manshaus' stesøster Johanne Ihle-Hansen (17) ble drept.

– Det er et tidsrom på to timer hvor drapet kan ha skjedd, fra siste kontakt med familien til meldingen kom til politiet, sier Kraby.

Han vil ikke si noe om dødsårsaken ennå, eller om de to var alene i huset da drapet skjedde.

Etterforskningen er delt inn i flere områder.

Politiet går blant annet gjennom videoer fra overvåkingskameraer for å kartlegge siktedes bevegelser lørdag. De ser også gjennom hans økonomi og innkjøp for å undersøke om han har koblinger til andre.

De er rimelig sikre på at Manshaus handlet alene lørdag, men Kraby sier de holder alle dører åpne.

Avhører flere

En rekke personer blir avhørt, blant annet Manshaus' familie og drepte Ihle-Hansens familie.

De snakker også med personer som gikk på Fosen folkehøgskole i Trøndelag sammen med den siktede. Han var elev ved skolen fram til juni i år. Medelever reagerte på 21-åringens holdninger og varslet skoleledelsen om dette.

En medelev har sagt til VG at Manshaus ga uttrykk for innvandrings- og kvinnefiendtlige holdninger i diskusjoner med medelever, samt at han vurderte å melde seg inn i en nynazistisk organisasjon.

Både PST og Kripos er involvert i etterforskningen.