– 440 bilskader på ett døgn

Innenriks

– Jeg sperret opp øynene da jeg så disse tallene, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring til NTB onsdag kveld.

Selskapet har gjennomgått skademeldingene de har mottatt fra tirsdag kveld til onsdag kveld klokken 19. Resultatet er 440 bilskader. Ifølge selskapet er det 50 prosent flere skader enn det som er vanlig. Og de er ikke alene: Beregninger selskapet har gjort totalt for bransjen, viser at bilskadene det siste døgnet kan komme til å koste forsikringsselskapene 10 millioner kroner ekstra.

– Da har vi regnet konservativt og tatt høyde for det som eksisterer av bransjetall. Når vi opplever slike forhold, hvor det rett og slett er speilblankt på veiene, skal det lite til, sier Rysstad.

Oslo-politiet ba folk la bilen stå

Gjensidige regner med at det vil komme mange skademeldinger også torsdag. De fleste skademeldingene kommer fra Østlandet, men det har også kommet meldinger fra andre deler av Sør-Norge. Selskapet har ikke mottatt meldinger om alvorlige ulykker. Det er flest påkjørsler bakfra og biler som har sklidd inn i hverandre eller inn i gjenstander. I tillegg har flere biler havnet utenfor veien.

I Oslo-området var det et betydelig værskifte fra tirsdag til onsdag. Bymiljøetaten opplyste onsdag kveld at mange veier i Oslo var glatte på grunn av regn og varmegrader, og Oslo-politiet ba onsdag ettermiddag folk om å la bilen stå.

– Generelt er det veldig glatt på veiene, men vi opplever noe mindre trafikk i dag. Det har foreløpig ikke kommet melding om noen alvorlige ulykker, opplyser operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB og påpeker:

– Det kan tyde på at folk tar hensyn til føret og lar bilen stå, sier han.

«Fjellvettregler» for bilister

Oslo er ikke alene om å oppleve et værskifte fra kaldt til varmere. Flere steder på Østlandet var det varslet vanskelige kjøreforhold onsdag. Yr sendte ut et obs-varsel for Agder-fylkene, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Bilister ble bedt om å kjøre forsiktig.

Rysstad i Gjensidige har formulert en liten liste med «fjellvettregler» for bilister som lyder slik: Tilpass farten etter forholdene. Kjør heller i 70 enn i 80 kilometer i timen hvis det føles tryggest. Tenk at hvis du er forsiktig, er det du som kjører rett. Stopp opp hvis presset bak blir for stort.

– Når forholdene blir slik vi har sett det siste døgnet, kan det være utrolig krevende å kjøre, sier han.

(NTB)