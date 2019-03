40.000 klimastreikende ungdommer: – Vi vil ha en framtid

Av Bibiana Piene

I Oslo samlet minst 15.000 skoleelever seg foran Stortinget.

– Hvis jorda blir en søppelsekk, hva er plan B, ropte elevene som hadde møtt opp for å gi klar beskjed til politikerne om at de krever mer klimahandling.

Tina (15) forklarer hvorfor hun og tusenvis av elever streiker: «Dere ofrer framtida mi for vekst»

– Nok er nok

– I dette øyeblikket endrer vi Norge. I dag sender vi en klar beskjed til Erna Solberg om at tiden for tomme løfter er over. Nok er nok, sa AUF-leder Ina Libak fra talerstolen til ellevill jubel.

– Dette er den største klimaaksjonen noen gang i Norge, framholdt AUF-lederen.

I Oslo og på over 70 andre steder i landet ble det gjennomført klimastreik. En opptelling fredag ettermiddag viste at minst 36.000 skoleelever hadde trosset advarsler om ugyldig fravær og møtt opp, men da var aksjonene fra over 50 steder ikke telt med.

– Kraftig signal

– Dette er et kraftig signal til regjeringen, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord til NTB.

På forhånd var det ventet at rundt 20.000 ville delta i aksjonene.

14-åringene Julie Arctander og Emilie Irgens fra Sætre ungdomsskole i Hurum frykter ikke kutt i velferdsgoder for å redde klimaet.

– Vi må gjøre det som trengs. Det er derfor vi står her i dag, vi vil utgjøre en forskjell, sier de to til NTB.

Foran Stortinget sto også lærer Monica Marcella Kjærstad fra Spydeberg i Østfold, som har sagt opp jobben i protest mot at elevene hennes ikke fikk gyldig fravær for å delta i klimademonstrasjonen.

Ingen oljeløfter

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk overlevert tre hovedkrav fra de streikende ungdommene:

65 prosent kutt i norske utslipp innen 2030, 65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering i utviklingsland og ingen flere oljelisenser.

Men det siste ville ikke klimaministeren love og ble møtt med høylytt buing.

– Jeg hører hva dere sier. Det jeg kan love, er at vi skal få til en framtid uten olje, for den dagen kommer. Vi skal kutte våre utslipp så raskt som mulig, sa Elvestuen.

Senterungdommens leder Ada Arnstad omtalte norsk olje- og gassvirksomhet som «en døende gullkalv» da hun erklærte støtte til de klimastreikende ungdommene. Men trass i taktfaste rop om at "norsk olje koker kloden" føler topper i oljebransjen seg ikke truffet av klimaaksjonen.

– Det er veldig bra at de unge har et sterkt engasjement. Det er helt nødvendig å handle nå, sier leder i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til E24.

– Vendepunkt

På Løvebakken sto SV-leder Audun Lysbakken og Venstre-leder Trine Skei Grande og fulgte med på demonstrasjonen. Ungdommens klimaopprør kommer til å bli et vendepunkt, mener Lysbakken.

– Dette kan ingen overse, sier han til NTB, mens Grande mener «ungdommene har skjønt det».

– Nå håper jeg mange av dem snakker med foreldrene sine i kveld, sier Venstre-lederen.

Høyres klimapolitiske talsperson Stefan Heggelund tror klimastreiken vil bidra til økt klimabevissthet i hele befolkningen.

– Det trenger vi fordi vi skal kutte så mye utslipp de neste ti årene at alle vil merke den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier han.

– Overdrevet mediedekning

Leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité Roy Steffensen (Frp) mener på sin side at mediedekningen av aksjonen er sterkt overdrevet.

– De aller fleste av landets 390.000 elever i ungdomsskolen og videregående valgte i dag å være på skolen, påpeker han.