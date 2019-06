351 barn ble født før mor nådde fram til klinikken

Av fødslene der mor ikke rakk fram til fødeklinikken, var det 153 barn som ble født hjemme og 27 på annet sted, viser ny statistikk fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Økt risiko

Dette er en liten økning fra 2017, da totalt 342 barn ble født uplanlagt utenfor institusjon. I 2016 var tallet 395.

Folkehelseinstituttet påpeker at forskning viser at de fleste kvinnene opplever slike fødsler som skremmende og dramatiske. Når en fødsel skjer utenfor institusjon og uten at det er planlagt, er det ikke alltid kyndig personell til stede, og nødvendig utstyr kan mangle.

– Forskning viser at det er økt risiko for at barnet dør under eller like etter fødsel ved disse fødslene, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister i Folkehelseregisteret.

Størst andel i Finnmark

Det var Hordaland og Rogaland som hadde flest ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon i 2018, henholdsvis 43 og 42. Deretter følger Trøndelag, med 38 fødsler, og Oslo med 32.

Andelen av alle fødsler i 2018 der mor ikke rakk fram til klinikken, var 0,6 prosent. Høyest var andelen i Finnmark, 2,1 prosent. Deretter følger Sogn og Fjordane med 1,4 prosent.

