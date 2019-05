Frp-nestleder Sylvi Listhaug ble fredag tatt inn i regjering igjen, ett år etter hun ble presset til å gå av, og er nå utnevnt til eldre- og folkehelseminister.

Christiansen er selv meldt ut av KrF og tror ifølge Vårt Land utnevnelsen av Listhaug vil gjøre det vanskelige å samle partiet bak regjeringssamarbeidet.

Han er overrasket over at statsminister Erna Solberg (H) valgte å hente henne inn igjen.

– Jeg er først og fremst overrasket over at Erna så kort tid etter Listhaugs avgang, som var framtvunget av Stortinget, tar samme person inn igjen i regjering. Jeg kan ikke huske noensinne tidligere at noen har kommet så raskt tilbake etter en slik konflikt med Stortinget, sier han til avisa.

Han tror også Siv Jensens kommentar om å «knuse de jævla sosialistene» under Frps festmiddag lørdag kan ha motivert personer til å melde seg inn i Drivkraft.

Nettverket ble opprettet i januar for å ta vare på det engasjement tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide skapte i fjor høst i forbindelse med kampen om partiets veivalg. Det startet som et kristendemokratisk nettverk, men er nå en medlemsorganisasjon.

Mandag formiddag hadde de 204 medlemmer, en økning på 51 siden fredag.