300 ansatte mister jobben etter konkurs

Selskapet ble erklært konkurs etter begjæring fra styret, og skjer etter et svakt julesalg, opplyser selskapet i en pressemelding.

Top-Toys administrerende direktør Per Sigvardsson forteller at selskapet var kommet langt og arbeidet med å legge rammene for en rekonstruksjon av selskapet, men på grunn av det sviktende julesalget var de nødt til å erkjenne at Top-Toy ikke lenger er i stand til å fortsette.

Ifølge selskapet er Bakgrunnen for Top-Toys alvorlige situasjon økt digitalisering, flere konkurrenter og endrede lekevaner hos barn. Det er nå Kuratel som har fått i oppgave å realisere flest mulig verdier.

– Vi innleder en dialog med kreditorene om hvordan boet skal håndteres, men kan opplyse om at visse butikker vil holde åpent, slik at kunder kan bytte varer til andre varer fram til utgangen av desember, sier advokat Søren Aamann Jensen, som sammen med advokat John Sommer Schmidt er utpekt som kurator.

Top-Toys virksomhet i Norge, som består av butikkene Toys R Us og BR-leker, hadde i starten av 2017 over 330 ansatte. Konkursbegjæringen medfører at over 300 norske leketøysbutikkansatte mister jobbene sine.

Butikkjeden ble grunnlagt i 1948 og har 881 butikker i USA, og 65.000 ansatte globalt. I USA og flere andre steder i verden har Toys R US stengt eller solgt alle sine butikker. I USA har opp mot 33.000 jobber blitt rammet.

