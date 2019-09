23-åring siktet for terrorforbund fengslet i fire uker

Fengslingen er i samsvar med politiets begjæring.

Mannen er norsk statsborger, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Han erkjenner ikke straffskyld, han er overrasket og kjenner seg ikke igjen i siktelsen sier hans forsvarer Knut-Ole Bakke Hansen til NRK.

Forsvareren kan ikke gi noen detaljer om hvorfor hans klient har havnet i denne situasjonen. Alle dokumenter i saken er klausulert.

Flere involverte

Terrorforbund innebærer at flere samarbeider om å planlegge eller forberede terrorhandlinger og har en strafferamme på ti års fengsel.

Politiadvokat Bjørn Thune i PST opplyste til pressen da han ankom tinghuset at de ville be om at fengslingsmøtet klokken 13 fredag gikk for lukkede dører, en begjæring retten tok til følge.

– Det er snakk om et alvorlig straffbart forhold, og basert på straffebudet må det være flere involverte. Etterforskningen er i en innledende fase, og det gjenstår fortsatt gjennomgang av beslag og avhør av vitner. Detaljer fra saken vil kunne påvirke vitneforklaringer, som kan skade etterforskningen vesentlig, skriver Oslo tingrett i sin kjennelse om lukkede dører, ifølge Dagbladet.

IS-propaganda

Venner og bekjente av den siktede sier til NRK at mannen skal ha forandret seg de siste årene. En venn av mannen sier at den siktede på et tidspunkt skal ha vist fram IS-propaganda. Dette skal ha skjedd etter at mannen hadde vært i et afrikansk land for å studere.

Han skal ha blitt mer konservativ i sin tolkning av islam og fått langt hår og skjegg fordi det var «sunna», i tråd med hva profeten Muhammed sa og gjorde. Den siktede skal heller ikke ha ønsket å se direkte på kvinner.