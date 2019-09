21 år gamle Jonas Andersen Sayed kan bli tidenes yngste ordfører i Norge

Alle stemmene i Sokndal er opptalt, og KrF ender med 26,4 prosent av stemmene. NRK erfarer at Andersen Sayed blir ordfører.

– Det er ikke 100 prosent sikkert. Men vi er største parti, så vi har jo gode sjanser, sier han til NTB.

– Resultatet i seg selv er jo fantastisk. Det er over all forventning, fortsetter han.

Andersen Sayed føler seg klar til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg føler at det kan vi få til. Vi har fått et sterkt mandat, og om det går veien, skal vi sammen med de andre partiene klare å finne gode løsninger for kommunen, sier han.

21-åringen var bare 17 år da han ble valgt inn i kommunestyret for første gang. Han er bosatt i Stavanger, der han studerer statsvitenskap, men sier ifølge NRK at han vil flytte hjem om han blir ordfører.

Andersen Sayed er leder i Rogaland KrFU, men vil snart fratre, ifølge NRK.

Innehaver av tittelen som norgeshistoriens yngste ordfører er Kåre Martin Kneppe, som siden 2015 har vært ordfører for Høyre på Tysnes i Hordaland.