Bevis først at vi har plass til alvorlig syke barn, kjære maktsyke korsfarere og stumme Høyre-kvinner, skrev Sigrid Bonde Tusvik.

Et løfte fra politiet om å betale forelegget, skrev Eirik Husby Sæther.

Det er åpenbart etter denne politiske skinnmanøveren: Sylvi Listhaug eier ingen skam, skrev Dagsavisen på lederplass.

Helseministeren har bestemt at alle ungdommer, fra det året de fyller 19 år skal betale for behandling i barne- og ungdomspsykiatrien og i psykiatrisk ungdomsteam. Behandling som fram til nå har vært gratis for alle under 30 år. Møter du ikke til avtale får du straffegebyr, også om du er under 18 år. Betaler du ikke vanker det purregebyrer og inkasso, skrev Fellesorganisasjonen i Vestfold.

Alle som har møtt eller snakket med mer enn ett barn, vet at barn er forskjellige. Alle som er foreldre til mer enn ett barn, vet at barna deres er forskjellige, skrev Eivor Evenrud.

Melodi Grand Prix er en musikkonkurranse, ikke et realityshow. Men lørdag hadde Alexander Rybak vunnet lenge før han gikk på scenen, skrev David Stenerud.

Hvis velferd er viktigst bør vi slutte å være så engstelige for trygdeutbetalingene, skrev Hege Ulstein.

Det finnes en parallell virkelighet i Norge, og den er farlig, skrev Hege Ulstein.

Pakk vekk bundadsbluesen. Rop hurra, skrev Sigrid Bonde Tusvik.

Denne uka kom den nye utgaven av Håndbok for helsestasjoner 0-5 år rykende fersk fra trykkeriet, skrev Tonje Jacobsen-Loraas.

Onsdag 26. september offentliggjorde The London School of Hygiene and Tropical Medicine sin rapport om antall drepte etter snart fem år med borgerkrig i Sør-Sudan. Tallet var sjokkerende, skrev Halle Jørn Hanssen.

Feriepengene er snart på plass i baklomma. Let’s go. For å være hjemme er nærmest omsorgssvikt, skrev Lars West Johnsen.

Er det én romantisk film du må få med deg denne høsten, er det denne nye store komedien, skrev Sigrid Bonde Tusvik.

Det aller tristeste øyeblikket under Stortingets høring om terrorsikkerhet var fylt av latter, skrev Hege Ulstein.

Det dere utsetter Sumaya Jirde Ali for er ikke kulturkritikk. Det er rasisme og sexisme, skrev Tale Hammerø Ellingvåg.

Med Sylvi Listhaug kom løgnen også inn i norsk politisk debatt, skrev Arne Strand.

Leirstein-saken er for alvorlig til at statsministeren kan la det passere, skrev Dagsavisen på lederplass.

Hvordan få hjemmebakt brød til å bli et «teoretisk helvete»? Jo, ved å gi niendeklassinger en lekse i brødbakst på 1000 ord slik at elever og foreldre føler seg dumme. Som brød, skrev Bjørn G. Sæbø.

Vi skal ikke være humørløse, men kanskje hadde det vært en idé, Sandberg, å ta den nye posten på noe større alvor, likevel? skrev Dagsavisen på lederplass.

Det er politikken, ikke retorikken som er Arbeiderpartiets utfordring, skrev Aslak Sira Myhre.

Denne uka hadde Dagsavisen et oppslag om at fjellreven snart er utryddet. De glemte å nevne fastlegen i samme artikkel, skrev Sigrid Bonde Tusvik.

Frps nestleder Sylvi Listhaug krever at 22. juli-senteret må holdes "i ørene" på grunn av en elevoppgave hun ikke likte, skrev Rune Berglund Steen.

Enda en gang har statsminister Solberg demonstrert betydelig beslutningsvegring, skrev Arne Strand.

Metoo er for viktig til å ende opp som et norgesmesterskap i krisehåndtering, skrev Hege Ulstein.

Ideen om at landets statsråder kan hoppe inn og ut av virkeligheten var kanskje ikke så god likevel, Erna? spurte Hege Ulstein.

Hvordan henger praksisen med matpakkespising foran TV-en sammen med økt satsning på sosial kompetanse, livsmestring som fag og stadige påminnelser om negativ utvikling når det gjelder psykisk helse blant barn og unge? spurte Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Regjeringens liv henger i en tynn tråd, skrev Arne Strand.

I flere år har det versert rykter om Venstre-leder Trine Skei Grande og hendelser knyttet til en fest i Trøndelag. Dagsavisen er blant mediene som har valgt å ikke omtale dem, skrev Dagsavisen på lederplass.

Det største 22. juli-problemet blir ikke borte bare mange nok sier «unnskyld» mange nok ganger, skrev Hege Ulstein.

De siste tiårene har vist en økning i de registrerte tilfellene av ADHD blant barn og unge, med en samtidig mangedobling i den medikamentelle behandlingen disse barna utsettes for. Vi risikerer å medisinere normalvariasjoner og tegn på omsorgssvikt, skrev Heidi Wittrup Djup og Nora Sveaass.

Mandag 8. oktober la du frem regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. «I dag skinner sola igjen» på norsk økonomi, sa du. Jeg hadde mest lyst til å grine, skrev Marie Lund Alveberg.

Jeg ville bare vite om det er noe nytt i verden, skrev David Stenerud.

Over hele landet har voksne folk fått nok. Også i Oslo, skrev David Stenerud.

Det skrives så mangt om Sykehuset Østfold på Kalnes. Direktør Just Ebbesens folk gir et rosenrødt bilde til media og til grupper på besøk, mens mange avisinnlegg er kritiske, skrev Trond Holm.

Midt iblant oss lever mennesker som fortsatt preges av 22. juli. Mange av dem får ikke den hjelpen de trenger, skrev Hege Ulstein.

I motsetning til ditt parti, Siv Jensen, gjør MDG i Oslo det de har lovet velgerne, skrev Dagsavisen på lederplass.

Det handler om å oppføre seg som et trygt medmenneske, skrev Marie Næss.

Samferdselsministeren kan vente seg et ublidt møte med Stortinget, skrev Dagsavisen på lederplass.

Psykisk vold gir ingen synlige tegn på kroppen, men sårene i tanker og følelser blir store, skrev Solveig Ude.

Overgangen til TV 2 ble tidenes TV-nedtur for talkshowkonge Fredrik Skavlan. Unnskyld, tidligere talkshowkonge, skrev Reidar Spigseth.



