190 tomme lærerplasser får Ap til å reagere

Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB



Høgskolene har 190 tomme studieplasser på grunnskolelærerutdanningen, ifølge ferske tall fra Samordna opptak. Til sammenlikning er det ingen ledige plasser på sykepleierutdanningen. Totalt er det ledige plasser på 19 ulike lærerutdanninger.

– Dette er alarmerende høye tall. Regjeringen har sovet på vakt, konkluderer stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Haster med krafttak

Henriksen er partiets utdanningspolitiske talsperson. Han påpeker at tallene, som først ble omtalt i Utdanningsnytt, gjør at kommunene vil slite med å finne nok kvalifiserte lærere. Særlig i distriktene.

– Det haster med et krafttak for å gjøre læreryrket mer attraktivt, mener Ap-politikeren.

– Selv om søkningen har gått noe opp, er det fortsatt for mange ledige plasser og også stort frafall i lærerutdanningen. I tillegg velger mange utdannede lærere heller å jobbe andre steder, sier han.

Flest ledige plasser

Her er grunnskolelærerstudiene med flest ledige plasser:

• 34 av 54 ledige på grunnskolelærer 1. til 7. trinn Stord

• 28 av 60 ledige på grunnskolelærer 5. til 10. trinn Bodø

• 23 av 40 ledige på grunnskolelærer 1. til 7. trinn Bodø

• 13 av 36 ledige på grunnskolelærer 1. til 7. trinn Sogndal

• 13 av 40 ledige på grunnskolelærer 1. til 7. trinn Volda

– Å utelukkende peke på kommunene for å skaffe nok lærere er typisk ansvarsfraskrivelse fra Høyre. Partiet har hatt regjeringsmakt i snart fem år, og makter verken å fylle opp plassene for lærerutdanning eller få nok lærere i klasserommene, hevder Martin Henriksen.

Reagerer på utspill

Utspillet fra Høyres Kent Gudmundsen om at norske kommuner må gjøre mer for å rekruttere lærere, blir ikke godt mottatt av Ap. Gudmundsen sa blant annet at kommuner som har en vei å gå må «bli framoverlente og ta grep om rekrutteringspolitikken».

– Det er lettere sagt enn gjort når det står nesten 200 tomme plasser på lærerutdanningen og mange kommuner, særlig i distriktene, sliter med å finne nok kvalifiserte lærere å ansette. Når Høyre i tillegg vil avskilte erfarne lærere, er det nærmest latterlig å skylde på kommunene, mener Henriksen.

Ifølge Ap trenger norske lærere mer tillit og bedre tid til å være lærer. Henriksen ønsker å ta et oppgjør med detaljstyringen og tidspresset mange lærere melder om.

– Vi ønsker å styrke kommuneøkonomien, og det trengs et intensiv for å ansette nok kvalifiserte lærere, sier Henriksen, og legger til at Aps mål er å bedre lærerutdanningene med mer praksis og større andel pedagogikk. Alle nyutdannede lærere skal blant annet få en veileder de første årene i yrket.

Laveste tall på lenge

Kent Gudmundsen, som er Høyres utdanningspolitiske talsperson, mener Ap angriper på autopilot. Han viser til at årets tall er de laveste på lenge og trekker fram at lærerutdanningene i år fikk hver tiende søker til høyere utdanning og er rekordpopulære.

– Det er oppsiktsvekkende at Ap bruker ordet krise når det er blitt langt flere lærere i hele grunnskolen de senere årene som følge av ekstra bevilgninger fra Stortinget. Denne satsingen var fraværende under de rødgrønne, hevder han overfor ANB.

– Henriksen kan ikke ha fått med seg at læreryrket er mer populært enn på lenge. I tillegg jobber nå langt flere lærere i grunnskolen enn under de rødgrønne. Innføringen av masterutdanning har hevet startlønnen med 70.000 kroner, og nå starter dessuten 7.000 nye lærere på videreutdanning. Over 20.000 lærere har fått videreutdanning siden regjeringsskiftet, påpeker Høyre-politikeren.

Regjeringens politikk virker, ifølge Gudmundsen. Han underbygger det med at elevene lærer mer, ved siden av at flere fullfører og består.

– Kommunene har en utfordring med å oppfylle lærernormen, men det som omtales som «mangel på lærere» betyr at det er flere lærere i skolene nå enn før. Opptakskravene har gitt lærerstudiene faglig tryggere studenter. Økt gjennomføring vil gi flere lærere, og det blir helt feil utelukkende å se på antall studenter når det over mange år har vært høyt frafall fra studiene, sier han.

(ANB)