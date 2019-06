19 personer fra Askøy innlagt med omgangssyke

Sykehuset opplyser lørdag formiddag at 19 pasienter fra Askøy er innlagt på sykehuset i Bergen. Av disse er 16 voksne og tre barn. Ingen av dem betegnes som kritisk syke.

I løpet av det siste døgnet fram til klokken 9 lørdag formiddag hadde sykehuset fått inn 14 nye pasienter fra Askøy med omgangssyke – tolv voksne og to barn.

– Det er veldig mange som er syke nå. De ligger rundt om i boligene sine sør på Askøy. Vi følger situasjonen time for time. Det gjelder også innleggelser på Haukeland universitetssjukehus, sier rådmann Eystein Venneslan i Askøy kommune til NRK.

Til tross for alle de syke og mange sykehusinnleggelsene mener rådmannen at situasjonen er i ferd med å bedre seg.

– Vi opplever at det er en del utskrivelser av noen av dem som har vært innlagt. Dette blir håndtert av sykehuset. Vi er først og fremst opptatt av hvor mange som blir lagt inn av legen. Dette er jo en indikasjon på alvorlighetsgraden av tilfellene, sier han.

Analyserer vannprøver

Etter at flere hundre innbyggere i Askøy denne uka er blitt syke med omgangssyke, ble det fredag påvist høye konsentrasjoner av E.coli-bakterier i høydebassenget i Øvre Kleppe i kommunen. Fjellbassenget fra 60-tallet ble stengt, og først tirsdag etter pinse blir det klart om det er vannet fra bassenget som er årsaken til sykdomsutbruddet.

Vannet sjekkes nå for bakterien Campolybacter, som kan gi mage- og tarminfeksjon, etter at Haukeland universitetssjukehus fredag konstaterte at tarmbakterien var påvist i avføringen hos de aller fleste som var innlagt.

– Vi håper at vi har truffet på dette bassenget. Men det tar fire dager å få prøvene analysert, sa vann- og avløpssjef i Askøy, Anton Bøe, til NTB fredag.

Han understreker at E.coli ofte ikke er farlig i seg selv, men er et symptom på at vannet kan være forurenset av noe annet. Campolybacter er den bakterien som oftest gir magesjau hos voksne og barn.

Ettåring døde

Mens høydebassenget nå er stengt av, er resten av vannforsyningen i kommunen tilsatt ekstra klor. Kommunen opplyser på sine nettsider at alle som får vann fra Kleppe vannverk, fortsatt må koke vannet før det drikkes. Innbyggerne oppfordres også til å sørge for god håndhygiene.

Onsdag døde en ett år gammel gutt fra Askøy, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbruddet. Ettåringen skulle obduseres tidlig fredag ettermiddag eller kveld.

– På grunn av sakens alvor og karakter ba politiet om at obduksjonen ble fremskyndet, opplyste politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Hun sier de trolig ikke vil uttale seg ytterligere om dødsfallet før ut i neste uke, siden det trolig vil ta tid før de har en sikker dødsårsak.

Vannvogner på skoler

Mens jakten på smittekilden i Askøy pågår, må innbyggerne som får vann fra Kleppe vannverk, koke vannet før de drikker det. Samtidig har kommunen plassert ut vannvogner på Kleppe skole og Kleppestø barneskole, som fylles på gjennom pinsehelgen.

Det er ikke funnet E.coli i renseanlegget ved Kleppe vannverk, og det er heller ikke funnet E.coli i omkringliggende høydebasseng på Øvre Kleppe-området, opplyser Askøy kommune.

Politiet undersøker nå om kommunen kan ha begått lovbrudd i forbindelse med mulig forurensning i drikkevannet, blant annet om rutiner er blitt fulgt som de skal.