165.000 dropper å sjekke skattemeldingen

Innenriks

Av Aslak Bodahl, ANB

Til tross for at det er viktig å sjekke opplysningene i skattemeldingen, stoler fem prosent på at det som står der er riktig, viser en fersk undersøkelse fra YouGov.

– Du har selv ansvar for at opplysninger i skattemeldingen er korrekt utfylt. Det gjelder også postene som er fylt ut på forhånd. Innrapporterer du ikke disse feilene, kan du bli ilagt straffegebyr av Skatteetaten i ettertid, sier Elin Reitan forbrukerøkonom i Nordea, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Går glipp av fradrag

Hun synes det er oppsiktsvekkende at om lag 165.000 nordmenn ikke tar seg bryet med å gå gjennom skattemeldingen sin. Det gjelder spesielt kvinner. Syv prosent sier at de ikke sjekker de forhåndsutfylte postene, mens fire prosent av mennene sier det samme.

– Det er også viktig å påse at alle fradragene du har krav på er registrert. Da går du ikke glipp av penger som kan komme deg til gode Mange har angst for skattemeldingen og ser på det som vanskelig eller kjedelig. Det gjør nok at mange går glipp av verdifulle fradrag, sier Reitan.

Forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank er ikke overrasket, men synes det er synd at kvinner i større grad enn menn dropper å sjekke skattemeldingen.

– Kvinner er slappere når det gjelder økonomi, og det er som oftest menn som tar kontakt med oss for å ordne med lån og andre avtaler i banken. Kvinnene er vant til at mennene styrer med denne biten, sier Havdal til ANB.

Bruk årsoppgavene

Mer enn åtte av ti går gjennom skattemeldingen sin selv, ifølge undersøkelsen. Syv prosent overlater jobben til partneren sin, mens fem prosent svarer at de får hjelp av foreldrene sine.

– Det første du bør gjøre er å åpne skattemeldingen og sjekke de forhåndsutfylte postene, sier Reitan.

Et tips er å bruke årsoppgavene som du har mottatt, det være seg fra barnehager, skoler og forsikringsselskap. Se også på inntekter og forskuddstrekk fra de som gir deg lønn og pensjon.

Gå på skattejakt

– For å se om det er fradrag du kan ha krav på som ikke allerede er oppført, kan du gå på skattejakt. Skatteetatens fradragsveileder guider deg til de postene som kan være aktuelle for deg, sier Reitan.

Det siste du bør gjøre er å legge en plan, enten for hvordan du skal betale tilbake restskatten eller hvordan du skal forvalte pengene du får igjen på skatten.

– Gjør du ikke dette, har skattepengene en tendens til å bli brukt opp litt tankeløst, sier Reitan.

– Helt uforståelig

Havdal i BN Bank synes det er skremmende at så mange unnlater å sjekke skattemeldingen sin. Hun har en følelse av at vi blir mer og mer slepphendte.

– Det er helt uforståelig at folk ikke kan bruke ti minutter av livet sitt i løpet av et år til å påse at det som står i Skattemeldingen faktisk stemmer. Det skyldes sikkert at det meste i livet går automatisk, og at vi er vant til at ting ordner seg. Skattemeldingen blir noe det ikke er nødvendig å forholde seg til, mener hun.

(ANB)

Bildetekst: Til tross for at det er viktig å sjekke opplysningene i skattemeldingen, stoler 165.000 på at det som står der er riktig, viser en fersk undersøkelse fra YouGov. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix