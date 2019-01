150 nye tips etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning

Politiinspektør Tommy Brøske sa på en pressekonferanse på politihuset i Lillestrøm fredag at politiet er godt fornøyde med responsen etter at de valgte å gå offentlig ut med opplysningen om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning den 31. oktober i fjor.

– Vi er godt fornøyd med dekningen dere har gjort, sa etterforskningslederen til mediene.

Han oppsummerte at politiet det første døgnet hadde mottatt om lag 100 tips. Fra torsdag til fredag er det kommet ytterligere 150 tips, opplyser Brøske.

– Dette er tips om personer, adresser, kjøretøy, aktiviteter og noe digitalt materiale, sier Brøske som gjentar oppfordringen om at publikum fremdeles kan komme med tips.

– Vi antar at flere kan sitte på slikt digitalt materiale, fra Sloraveien, Futurumbygget, og ikke minst riksvei 159 Strømsveien fra morgenen den 31. oktober i fjor, sier Brøske.

Politiet ber også om tips om steder der Anne-Elisabeth Hagen kan holdes skjult eller dersom personer har endret atferd eller gjort unormale innkjøp.

– Vi vet fortsatt ikke hvor Hagen holdes skjult. Vi vet ikke om hun har blitt holdt skjult på samme sted hele tiden. Skjulestedet kan være innenfor eller utenfor Norges grenser, sier Brøske.

Politiet ber om tips fra publikum om aktivitet som kan indikere et skjulested.

– Et skjulested må være et sted der det kan være mulig å oppbevare en person. Det kan være hytter, hus, bygg under rehabilitering eller lignende. Tegn kan være økt aktivitet av personer og biler i nærmiljøet. Det kan være tildekte vinduer og arbeid med lydisolering i perioden før 31. oktober i fjor, sier Brøske.

Politiet ber også om tips dersom noen har observert at personer de kjenner har gjort unormale innkjøp av for eksempel gjenstander som kan brukes til å holde kontroll på en person, kvinneklær og andre produkter.

Brøske understreker at både skjulested eller handel kan ha foregått i Norge eller i utlandet.