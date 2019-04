Av Morten Hansen, FriFagbevegelse

1. juni blir Spordrift skilt ut fra Bane Nor. Selskapet som skal ha vedlikeholdet på jernbanen får 1400 ansatte. De ansatte har fått lite informasjon om hva som skjer.

– De har sagt at jobbene er trygge. At alle skal bli med over i Spordrift. Men denne organisasjonen har blitt omorganisert så mange ganger, og vi har sett at folk har blitt borte i prosessen. Så lovnader fra direktører i jernbanen er ikke verdt mye. Det er vår erfaring, sier Eric Berget, leder av Elektropersonalets forening i Trondheim, til FriFagbevegelse.

Det er en økende frustrasjon blant de ansatte som skal gå over til det nyopprettede selskapet Spordrift AS. Blant medlemmene i Elektropersonalts forening i Norsk Jernbaneforbund (NJF) er mange bekymret. Bekymret for sin egen arbeidsplass – og for sikkerheten.

Respektløst

Han understreker at informasjonsmøter er blitt holdt og regelverket er fulgt.

– Lokale ledere innkaller til informasjonsmøter, men har ikke noe informasjon å komme med. Det er lederne som stiller oss spørsmålene. De møtene som blir holdt, er bare for at de skal kunne kvitteres ut. Det er respektløst. Og vi forventer å bli behandlet med respekt, sier Berget.

Den lokale tillitsvalgte fastslår at informasjonen så langt har vært elendig.

– Vi har fått beskjed om at vi skal få ny arbeidsgiver fra 1. juli. Det eneste vi vet om den nye arbeidsgiveren er at de har en ny direktør som har fått 2,2 millioner i lønn.

Jobb – men hvor?

De ansattes representanter i Trondheim poengterer at godt over tusen familier blir berørt av denne omorganiseringen. Nå er de inne i en usikker periode. For selv om de ansatte blir virksomhetsoverdratt og lovet at betingelsene blir beholdt, gjelder dette bare fram til våren 2021.

– Mange er bekymret for pensjon, lønn og arbeidsvilkår. Ikke minst er man usikre på hvor man får jobb. De sier at ingen skal sies opp, men alle skal få et tilbud. Hva er det tilbudet? Er det jobb i Kristiansand? Jeg har familie med skole og jobb her i Trondheim. Jeg kan ikke flytte langt bort, sier Sverre Kringtrø, sekretær i Elektropersonalets landsråd.

Ukjent økonomi

Men usikkerheten gjelder ikke bare for de ansattes egne jobber. Drøye tre måneder før Spordrift skal være oppe å gå, vet de ansatte ingenting om økonomien i selskapet.

– At de tør å gjøre dette. Man trenger ikke å ha noen forståelse for bedriftsøkonomi for å skjønne at man må ha ledelse. Man kan ikke ha 1400 mann virrende rundt uten en ledelse. Og så må man ha et enormt støtteapparat. Dette vil koste utrolig mye penger. Hvor skal disse pengene tas fra? Det burde vært klart på forhånd, fastslår Berget.

Går på sikkerheten løs

Han mener Stortinget blir holdt for narr, fordi de ikke får beskjed hvor pengene skal tas fra.

– De har sagt at endringene skal gå på inneværende budsjett – Bane Nors budsjett. For det vi får høre, er at det ikke er snakk om å få inn friske midler til omstilling og opprettelse av det nye selskapet, sier Berget.

Han mener det er opplagt at det til syvende og sist vil gå ut over sikkerheten. Både ved at penger som burde gått til vedlikehold blir brukt på å opprette et nytt selskap, men også ved at mange ansatte gir uttrykk for at de har fått nok av omstilling.

– Ingen skal fortelle meg at det ikke kommer til å gå på sikkerhetens løs. Vi har sporvekslere, kjøreledninger og signalanlegg som er nedslitt. I stedet for å bruke pengene på å hente inn noe av etterslepet, bruker vi penger på å ansette nye direktører. I tillegg merker vi at mange synes nok er nok, sier Berget.

Jobb i det private

Han poengterer at selv om de ansatte han er tillitsvalgt for jobber i jernbanen, har de kompetanse som også er attraktiv for andre deler av næringslivet.

– Selv om vi jobber med sporledninger, omformere og kjøreledninger på jernbanen, har de aller fleste av mine kolleger elektroutdannelse i bunn. Mange sier at de er lei de stadige omstillingene. I tillegg har det som mange før opplevde som en sikker arbeidsplass smuldret opp. Jeg vet mange tenker at hvis de likevel skal jobbe i det private næringslivet, så kan de like godt jobbe i elektrofirmaer eller kraftverk. Velger mange nok å gjøre som de tenker, mister vi verdifull kompetanse – og det vil gå ut over sikkerheten, slår Berget fast.

Alt ikke avklart

Konserndirektør Gorm Frimannslund erkjenner at informasjonsbehovet er stort.

– Vi informerer jevnlig både ledere, tillitsvalgte og medarbeidere om status og milepæler i de to koordinerte prosjektene, etablering av Spordrift AS og omorganisering av Bane NOR, sier Frimannslund.

Konserndirektøren erkjenner likevel at alt ikke er avklart.

– Selv om vi ikke har alle svarene nå, så føler jeg meg trygg på at vi kommer til å lykkes med å bygge Spordrift AS opp til å bli et effektivt selskap, samtidig som vi tilpasser organisasjonen i Bane NOR til de oppgavene vi skal løse i fremtiden, sier Frimannslund.

Han er likevel klar på at alle medarbeiderne vil overføres med de rettighetene de har i dag.

– Det er heller ikke lagt opp til større endringer i dagens stasjoneringsmønster som følge av opprettelsen av Spordrift AS.

Sikkerhet først

Frimannslund avviser at omorganiseringen vil gå ut over sikkerheten, og poengterer at sikkerheten alltid vil ha første prioritet i Spordrift AS og Bane NOR.

– Vi har over tid sett at flere at våre dyktige medarbeidere får tilbud fra andre virksomheter. Bane NOR og Spordrift AS ønsker å være attraktive arbeidsgivere som både beholder fagkompetansen, samtidig som vi tiltrekker oss ny kompetanse som kan bidra til videre utvikling. Jeg er ikke bekymret over at dette på noe tidspunkt skal gå på bekostning av sikkerheten på jernbanen.

Ingen friske penger

Frimannslund slår fast at etableringen av Spordrift skal løses innenfor Bane Nors ordinære budsjett. Selskapet har ikke bedt om midler ut over vårt ordinære budsjett for etableringen.

– Etableringen av Spordrift AS vil gjøres over vårt ordinære budsjett som er på ca. 21 milliarder kroner i 2019. På sikt forventer vi at konkurranseutsetting av drift og vedlikehold vil gi mer penger til vedlikehold av jernbanen, sier Frimannslund.