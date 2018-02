130 millioner av bilistenes penger kan være tapt

Innenriks

5. mars barker partene sammen i en maratonrettssak som skal gå i Oslo tingrett helt fram til 1. juni.

Samferdselsdepartementet har saksøkt IT-selskapet IBM, som de mener skylder staten et sted mellom 240 og 325 millioner. IBM mener på sin side at Samferdselsdepartementet skylder selskapet 256 millioner kroner. Så hvordan havnet de i et slikt rettsoppgjør?

«Grindgut»-prosjektet startet opp i 2012 og skulle bli et nytt, sentralisert styringssystem for innkreving av bompenger landet over. Målet var å redusere bilistenes bompengekostnader.

Resultatet kan imidlertid bli at samferdselsmyndighetene har forsynt seg med minst 130 millioner av bilistenes innbetalte bompenger uten å gi noe som helst tilbake.

– Vi skulle selvfølgelig vært denne situasjonen foruten, sier Åge Jensen, som leder seksjonen for brukerfinansiering i Statens vegvesen, til Dagsavisen.

130 mill. fra bilistene

Partenes krav mot hverandre er basert på hvor mye penger som faktisk gikk med i prosjekttiden, samt krav om ulike former for kompensasjon.

Da prosjektet ble stanset, hadde Statens vegvesen brukt 170 millioner kroner. Bilistene hadde gjennom bomselskapene stått for om lag 130 millioner av denne summen.

Jensen på peker at bilistene ikke er påført alle utgiftene i saken. Målet er også at bomselskapene skal få tilbake pengene de har lagt i Grindgut-prosjektet dersom Samferdselsdepartementet vinner erstatningssaken.

Harde påstander

På tampen av 2013 ble IBM tildelt oppdraget med å lage systemet. Halvannet år senere sparket Statens vegvesen IBM fra jobben.

Oppsummert mente Vegvesenet at de da satt med et halvferdig og ubrukelig system som var svært forsinket.

I hevingsbrevet rettet Vegvesenet kraftige beskyldninger mot IMB. I tillegg til manglende leveranse, hevdet Vegvesenet blant annet at selskapet hadde «et sterkt fokus på å posisjonere seg for å oppnå urettmessig betaling» og at IBM hadde kommet med «flere direkte unøyaktigheter og usannheter.»

Det ble avvist av IBM.

Dagsavisen har vært i kontakt med Otto Backer Solberg, som er ansvarlig for ekstern kommunikasjon i IBM Norge. Han opplyser at selskapet ikke kommenterer saker som pågår i rettssystemet

Dagsavisen har imidlertid fått tilgang til partenes sluttinnlegg i forkant av den kommende rettssaken. Sluttinnlegg er en oppsummering av partenes påstander mot hverandre, og hvilke bevis de vil legge til grunn.

I sitt innlegg langer IBM-advokatene i firmaet Wiersholm ut mot Statens vegvesen.

– Uriktig

IBM mener Vegvesenet uriktig skylder på «IBMs påståtte forsinkelse» som årsak til at kontrakten ble hevet. Det ligger imidlertid helt andre årsaker bak, mener IBM-advokatene. Begrunnelsen for et nytt sentralisert innkrevingssystem stammer ikke fra et behov hos bomselskapene, men ble drevet fram av Vegvesenet «av rent juridiske grunner», hevdes det.

IBM-advokatene ramser opp flere årsaker, og konkluderer: «For at bompengeselskapene skulle bli fornøyde, ville det være nødvendig å implementere store endringer. Disse ville koste mye penger og ta lang tid, og dessuten være problematiske å gjennomføre etter reglene om offentlige anskaffelser. Samtidig medførte bompengereformen at det valgte konseptet for Grindgut ikke reflekterte bompengeselskapenes behov (...). Dette var grunnen til at SVV hevet kontrakten, ikke IBMs påståtte mislighold».

– Det er ikke naturlig å kommentere påstander i en rettslig prosess, sier Jensen i Vegvesenet, som vil avvente dom i saken før han uttaler seg om motpartens påstander.

Ba Solvik-Olsen redegjøre

Aftenposten har tidligere avslørt at alarmen gikk internt i prosjektets styringsgruppe etter bare et halvt år – allerede da var tidsfrist og kostnadsrammen sprengt. Likevel fikk IBM kjøre videre i enda ett år, før pengesluket ble proppet igjen. Kontrollkomiteen på Stortinget ba om en redegjørelse fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i august 2016, og slo seg til ro med statsrådens forklaringer på hvordan departementet hadde fulgt opp saken. «Prosjektet har vært Statens vegvesens ansvar», skrev Solvik-Olsen til komiteen.