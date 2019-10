Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

19. mai gjennomførte politiet en kontroll på verkstedet som ligger på Fosen i Trøndelag. Det var 147 arbeidere til stede da politiet kom. De var blitt tipset av Byggebransjens uropatrulje i Trondheim om at det ble brukt ulovlig arbeidskraft ved verftet.

Da kontrollen var gjennomført, tok politiet med seg 13 ukrainere som ikke hadde arbeidstillatelse i Norge. De 13 var ansatt som flisleggere, møbelsnekker og med forefallende snekkerarbeid i firmaet Aros Marine. Alle var ansatt på midlertidige kontrakter.

Alle bortvist

I løpet av få dager var alle bortvist fra landet. De 13 hadde tidligere arbeidet for firmaet i Japan og i andre EØS-land. Et firma fra Litauen har lov til å ta med seg ukrainske medarbeidere på jobb i Norge så sant de er fast ansatt i bedriften og er en del av den permanente arbeidsstokken.

Ingen av de 13 bodde fast i Litauen, alle hadde bostedsadresse i Ukraina, men hadde kommet til Litauen ved hjelp av et estisk turistvisum.

Kontrollen skjedde under arbeidet med oppgraderingen av hurtigruteskipet Richard With som er et av mange hurtigruteskip som verftet har oppgradert.

Det har også vært oppmerksomhet knyttet til at Arbeidstilsynet har avslørt at samme firma har mange ansatte som har fått betalt under lovlig minstelønn i Norge. FriFagbevegelse skrev om dette i forrige uke.

Stikkprøver

I begge sakene er det verftet Fosen Yard som har bestilt tjenestene fra litauiske Aros Marine.

– Hva synes du om at en underleverandør av dere benytter seg av ulovlig arbeidskraft?

– Det er veldig uheldig, sier administrerende direktør Anders Straumsheim til FriFagbevegelse.

– Hvordan fører dere kontroll med at underleverandørene bruker arbeidere som har arbeidstillatelse. Har dere noen form for adgangskontroll?

– Vi tar stikkprøver. Det er veldig mange mennesker å holde oversikt over når vi oppgraderer hurtigruteskipene, sier Straumsheim.

Bruk av ulovlig arbeidskraft får foreløpig ingen ytterligere konsekvenser hverken for Fosen Yard eller Aros Marine.

Politiet opplyser til FriFagbevegelse at det ikke foreligger noen anmeldelse mot selskapene. Saken ble avsluttet da de 13 ukrainerne ble bortvist.

Ikke svar fra Aros Marine

Det er ulovlig å bruke arbeidskraft som ikke har gyldig oppholdstillatelse. Strafferammen er to år. I utlendingsloven heter at: «Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.»

FriFagbevegelse har stilt Aros Marines følgende spørsmål: «Pleier Aros Marine å benytte seg av arbeidskraft som ikke har arbeidstillatelse? Hvis ikke, hvordan kunne det skje? Hvilke tiltak gjør Aros Marine for å hindre at dette skjer igjen?»

Advokat Sandra Latotinaite, som representerer Aros Marine i Norge, svarte onsdag forrige uke at hun ikke hadde fått satt seg inn i saken, men lovet at alle spørsmål skulle bli besvart. Mandag svarte hun at hun er på høstferie fram til 10. oktober og dermed ikke har mulighet til å uttale seg før den tid. Latotinaite mener derfor hun ikke har fått reell mulighet til å uttale seg før denne saken ble publisert. (FriFagbevegelse)