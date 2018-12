Det er ikke bestemt om tingrettens avgjørelse skal ankes.

Det var Støttegruppa for Farida som stevnet Utlendingsnemnda (UNE) i juni etter vedtaket om at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge.

– Vi er naturligvis skuffet og sinte, sier Britt Karin Rotmo som er med i støttegruppen på Dokka.

Les også: Farida får ikke komme til Norge – støttespillerne raser mot UNE

I Afghanistan

Familien som ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, ble orientert mandag morgen, rett etter at tingrettens avgjørelse var klar. Støttegruppa videreforteller at familien forventet et tap, men sier de er skuffet og fortvilet over situasjonen og all uvissheten.

Det er ikke tatt noen avgjørelse ennå om hva støttegruppa og familien gjør videre i saken, og om tingrettens dom blir anket. De må tenke seg om.

Imidlertid har advokat Arild Humlen, som har ført saken for Faridas familie, sagt at han anbefaler en anke.

Etter å ha vært gjennom alle nivåer i rettsapparatet, konkluderte Høyesterett i mars i år med at UNEs avgjørelse om å tilbakekalle familiens flyktningstatus, er ugyldig.

Sikker reisevei

Saken fikk dermed til ny behandling i UNE i mai. De konkluderte på nytt med at mor, far og datter ikke får komme tilbake til Norge. Begrunnelsen var at det er blitt tryggere å reise mellom Afghanistans hovedstad Kabul og distriktet Jaghuri i provinsen Ghazni, der familien er fra.

Da familien ble tvangssendt ut av landet, hadde Farida (9) og moren bodd i Norge i underkant av fire år.

Jenta, som i dag er 13 år gammel, hadde blant annet begynt på skole på Dokka i Oppland. I tingrettsdommen beskrives Farida som ei jente som var godt integrert, hun snakket norsk på samme nivå som norskfødte klassevenner og var flink på skolen. (NTB)

Les også: Farida-støttegruppen stevner UNE