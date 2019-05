121 personer om bord på oljeplattform med kraftig røykutvikling

– Per nå er vår vurdering at det ikke er behov for å evakuere noen av de 121 om bord, sier talsperson Morten Ek i Equinor til NTB. Han understreker at dette vurderes fortløpende.

Han sier at røykutviklingen skjer i prosessanlegget på plattformen, noe som innebærer at det ikke er i nærheten av boligkvarteret.

Ingen personer er skadd, opplyser han. Equinor har sendt fartøy til stedet.

Ifølge politiet tyder det nå på at situasjonen er i ferd med å bedre seg.

– Allerede 14.30 var fargen på røyken i ferd med å skifte farge fra mørk til lys og det er jo et godt tegn. De mener de skal klare å håndtere dette selv der borte, sier operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til NTB ved 15.40-tiden.

Uklart om det brenner

Det er fortsatt uklart om det dreier seg om en brann.

Ifølge Ek er det ikke normal produksjon på plattformen, men det foregår for tiden reparasjonsarbeid der.

– Dermed er det ikke fare for at olje og gass antennes på samme måte som det ellers ville vært. Vi tar likevel situasjonen på største alvor. Enn så lenge er det ikke bekreftet noe brann på plattformen, men det er altså kraftig røykutvikling, sier Ek.

Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge har sendt helikopter.

– Det er blitt satt inn masse ressurser på dette og redningshelikopteret vårt er kommet fram på stedet, sier redningsleder Nils-Ole Sunde ved HRS Sør-Norge.

Mottak i Florø

Politiet forbereder seg på en eventuell evakuering.

– Vi har fått beskjed om å gjøre klart et evakueringsmottak på Florø dersom det blir aktuelt å evakuere. Vi har nå gjort klart apparatet og avventer situasjonen, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Morten Rebnord til NTB.

Hovedredningssentralen mottok det første varselet om hendelsen klokken 13.24