Av Oda Ertesvåg og Isabel Bech

Styrtregn, flom og jordskred preget helgen i Vest- og Midt-Norge, men den verste flomfaren virker nå å være over.

Farenivået ble mandag kveld satt ned til gult nivå for flom og skred på Vestlandet og i Trøndelag. NVE er ikke lenger i beredskap, men følger situasjonen nøye.

De store vannmengdene har skapt trøbbel en rekke steder.

I Surnadal i Møre og Romsdal gikk elva Surna over sine bredder mandag, og rundt 100 sauer døde etter å ha blitt tatt av vannmassene. Trolig er også to kyr døde, ifølge ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap).

– En trist dag

Mellom 40 og 50 sauer ble reddet, samt flere kyr.

– Det er også mange kyr som har stått fast og ikke kommet seg ikke over elva. Flere kyr fulgte elva og sto med vann opp til halsen, sier Nyheim.

Vannstanden hadde mandag ettermiddag gått ned igjen, og det er ikke lenger fare for dyrene. Mannskap fra Røde Kors jobber med å hente opp de døde sauene.

I Surnadal ble det i helgen satt ny nedbørrekord med 67,7 millimeter på ett døgn. Trolig er flomfaren over for denne gang.

– Vi håper det har roet seg. Det er mange utslitte dyr her nå. Dette har vært en trist dag, sier ordføreren.

Gult farenivå

Vannmengdene sank mandag, men flomvarselet på gult nivå gjelder fram til onsdag morgen både på Vestlandet og i Trøndelag.

– Det vil fortsatt være flomvannføring i de store vassdragene og i enkelte innsjøer, sier vakthavende flomvakt Elin Langsholt i NVE.

Mandag og tirsdag ventes det mer regn, spesielt i Møre og Romsdal. Jorda er dessuten vannmettet over store deler av Vestlandet og Trøndelag, ifølge NVE. Dermed er det fortsatt jordskredfare på gult nivå i Møre og Romsdal fram til onsdag morgen.

I resten av områdene, fra Rogaland til Trøndelag, er det varsel på gult nivå fram til tirsdag morgen.

Beboere var isolert

I Sør-Trøndelag var det mandag regn og økende vannføring i flere elver og bekkeløp. Beboere i et tjuetall hus og et omsorgssenter på Krokstadøra i Snillfjord kommune var innestengt etter at flomvannet tok en bro, ifølge NRK.

– Det er nå lagd en midlertidig sti sånn at beboere kan gå over elva, sier ordfører John Lernes (Ap) til NTB mandag kveld.

Tirsdag skal ei midlertidig bro på plass, slik at biler kommer seg over elven.

Evakuerte fikk dra hjem

På fylkesvei 610 i Gaular i Sogn og Fjordane ligger en veistrekning på mellom 700 og 800 meter under vann, ifølge avisa Firda. Veien åpner trolig tirsdag, ifølge Vegtrafikksentralen.

I Stjørdal i Trøndelag sto rundt 100 sauer fanget på et jorde etter at Stjørdalselva gikk over sine bredder, ifølge Trønder-Avisa. Sauene ble fraktet i sikkerhet i båt. Flere jorder er oversvømt i Meråker og ett hus ble evakuert.

I Sogn og Fjordane er vannføringen i de fleste vassdragene på vei ned etter et dramatisk døgn med mye nedbør og sterke naturkrefter flere steder.

25 personer ble evakuert natt til mandag da elver gikk over sine bredder i Olden i Stryn kommune i Sogn og Fjordane, men de fleste hadde mandag fått flytte tilbake, ifølge avisa Fjordingen.

Det har gått mellom 15 og 20 skred som har stengt veier i Sogn og Fjordane og Hordaland.