Hyppige superstormer er noe verden risikerer å oppleve mye oppleve mer av i årene framover, med bølger slik som denne, som rammet byen Taizhou i Kina i august. FNs klimapanel understreker at det er behov for raske og dyptgående systemendringer i de fleste sektorer for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. FOTO: NTB SCANPIX