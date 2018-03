Ingen bremsespor da kvinne krasjet inn i bilen eksen satt i

dagsavisen.no

Kvinnen er nå dømt til tre måneders fengsel for dette og for vold mot politiet.

Den dramatiske hendelsen fant sted på en parkeringsplass i Fredrikstad høsten 2016, hvor kvinnens ekssamboer og far til hennes sønn hadde satt seg i sin parkerte bil.

Endret forklaring

Ifølge vitner, økte kvinnen farten på bilen hun kjørte – med stø kurs mot den parkerte bilen. Anslått skal hun ha truffet eksens bil i en hastighet på 30–40 kilometer i timen, nok til at den flyttet seg cirka to meter.

Kvinnen, som til politiet tidligere har forklart at hun ville hevne seg etter en konflikt, endret forklaring i retten nylig. Hun ville bli trodd på at hun var uoppmerksom i det kollisjonen skjedde fordi hun var opptatt med å se etter en skoleklasse på tur. Hun forklarte også at hun trodde eksen satt i bilen ved siden av den hun krasjet i. Den endrede forklaringen er ikke troverdig, mener Fredrikstad tingrett, støttet av nevnte mangel på bremsespor og vitneforklaringer.

Sykemeldt og ga opp jobb

Vitner har også forklart at kvinnen var sint på mannen, og tolket situasjonen som at de hadde en uenighet gående. Et av vitnene oppfattet påkjørselen som en hevnaksjon og et annet har forklart at det pep i dekkene da bilen hennes akselererte mot eksens bil.

«Det er ikke tvil om at det skjedde med betydelig kraft», slår retten fast. Dette underbygges også av beregninger foretatt av Statens vegvesen.

Selv var fornærmede rystet da han kom seg ut av bilen og beina sviktet under ham. Det ble slått fast av medisinsk personell i etterkant at han hadde pådratt seg akutt nakkesleng. Skaden gjorde at han måtte sykmelde seg i 16 dager. Han har forklart at han også siden har slitt med smerter i nakken. Nye sykemeldinger har påløpt og han måtte gi opp det fysiske yrket han hadde.

«I grenseland»

Retten konkluderte med at han «fikk en forringelse av sunnhetstilstanden sin etter påkjørselen, noe som framgår av legeerklæringene. Han var arbeidsudyktig i 16 dager som følge av påkjørselen. Etter dette er retten kommet til at NN fikk sin helse skadet som følge av påkjørselen og at straffeloven (2005) § 273 objektivt sett er overtrådt. På grunn av lengden på de samlede sykemeldingene ligger forholdet i grenseland opp mot grov kroppsskade», heter det i dommen.

Kvinnen er dømt for kroppsskade, brudd på Vegtrafikkloven og for vold mot politiet i en annen sammenheng. Hun er fradømt førerkortet i to år og må sone 90 dager i fengsel.

